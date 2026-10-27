ΕΒΕ Πάφου: Στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα και οι καθυστερήσεις ,αποχωρεί από την προεδρία ο Γιώργος Μάης

Παράλληλα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της θητείας του και την πρόθεσή του να διεκδικήσει τη θέση του αντιπροέδρου του ΚΕΒΕ στις εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου. Ο κ. Μάης υπογράμμισε ότι, παρά την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, ελλείψεις προσωπικού, δυσκολίες χρηματοδότησης και καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και στη Μαρίνα Πάφου, ζητώντας σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Στις προτεραιότητες του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται επίσης η αναβάθμιση του αεροδρομίου Πάφου, η προώθηση του Δυτικού Παρακαμπτήριου, η βελτίωση του οδικού δικτύου και η ολοκλήρωση των υποδομών στις βιομηχανικές περιοχές. Αναφερόμενος στην οικονομία, σημείωσε ότι η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από παραγωγικές επενδύσεις, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Για τον τουρισμό, τόνισε την ανάγκη μετάβασης σε ένα ποιοτικότερο μοντέλο, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυση νέων αγορών.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου έθεσε ακόμη ως βασικές προτεραιότητες την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, τη διασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών.

Εξέφρασε, παράλληλα, προβληματισμό για τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να παρατηρούνται στις διαδικασίες αδειοδότησης. Κλείνοντας, ο κ. Μάης ευχαρίστησε τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συνεργασία τους, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου και θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη της Πάφου και την προώθηση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου. Εξάλλου στη σημασία της συνέχειας του Επιμελητηριακού θεσμού, στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και στις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου, Μαρίνος Στυλιανού, στον χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Ο κ. Στυλιανού υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο αποτελεί διαχρονικά αξιόπιστο θεσμικό εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας και σταθερό συνεργάτη στην προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της επαρχίας.

Όπως ανέφερε, το διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, με τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς και τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων, να επηρεάζουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και να εντείνουν την οικονομική αβεβαιότητα.

Τόνισε, παράλληλα, ότι το ΕΒΕ Πάφου συνεχίζει, μέσα από παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες και τεκμηριωμένες προτάσεις, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να αναδεικνύει τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και να διεκδικεί τις αναγκαίες υποδομές και αναπτυξιακές προοπτικές για την επαρχία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του Προέδρου και των μελών του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για την προσφορά, την αφοσίωση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ευχαρίστησε, επίσης, τα μέλη του Επιμελητηρίου για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι η ενεργός συμμετοχή τους αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας και της αποστολής του θεσμού.

Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πάφου σημείωσε ότι κάθε εκλογική διαδικασία αποτελεί μια νέα αφετηρία, υπογραμμίζοντας πως, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στα πρόσωπα, η αποστολή, οι αρχές και οι στόχοι του Επιμελητηρίου παραμένουν σταθεροί. Εξέφρασε, ακόμη, τη βεβαιότητα ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αποτελεσματικό Επιμελητήριο, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Διεύθυνση και το προσωπικό θα παραμείνουν προσηλωμένοι στην υποστήριξη του έργου του θεσμού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και την αποτελεσματικότητά του.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου.

Ο κ. Σταύρου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ζητήματα όπως η εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού η γραφειοκρατία η πρόσβαση σε χρηματοδότηση το ενεργειακό κόστος και η ενεργειακή επάρκεια όπως και το κόστος της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τις επιχειρήσεις μας.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η διασφάλιση ενός σταθερού διαφανούς και φιλικού προς την επιχειρηματικότητα πλαισίου καθιστάται απαραίτητη προυπόθεσι για την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρα μας.

Τις εργασίες της Συνέλευσης τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας, της Εκκλησίας, της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου. Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με ανοικτή δεξίωση.