Μήνυμα Πεζεσκιάν από τη Μόσχα: Η Μέση Ανατολή δεν χρειάζεται τις ΗΠΑ για να λύσει τα προβλήματά της

«Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να επιλύσουμε τα προβλήματα στην περιοχή μας χωρίς να εξαρτιόμαστε από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, στο περιθώριο ενεργειακής συνόδου στη Μόσχα.

«Αν υπάρχει βούληση, και είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει, θα μπορέσουμε να αλληλοστηριχθούμε σε όλους τους τομείς και να αναπτύξουμε τις επιστημονικές, οικονομικές, βιομηχανικές, πολιτιστικές και στρατιωτικές σχέσεις μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ιρανό Πρόεδρο «την κατάσταση στην περιοχή η οποία, αναμφίβολα, προκαλεί ανησυχίες» και εξέφρασε την ελπίδα «να εξελιχθεί ευνοϊκά».

Ρωσία και Ιράν διατηρούν στενές πολιτικές σχέσεις, ενώ η στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τους έχει ενισχυθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας δεν ήταν ποτέ στενότερη, με αφορμή την επίσκεψη του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, στο Ιράν.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο Πούτιν είχε διαβεβαιώσει τον Πεζεσκιάν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ