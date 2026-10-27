Το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ, του βασικού αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την αντίθεσή του στο αίτημα του Ισραηλινού πρωθυπουργού για παράταση της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να αμφισβητηθεί αργότερα η νομιμότητα των εκλογών.
Ισραήλ: Αντιδρά η αντιπολίτευση στο αίτημα Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας - Φόβοι για αμφισβήτηση του αποτελέσματος
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Ισραήλ το αίτημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου για παράταση της ψηφοφορίας, με το κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ να τον κατηγορεί ότι προετοιμάζει το έδαφος για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας
«Δεν έχει συμβεί κανένα εξαιρετικό συμβάν που θα δικαιολογούσε την έγκριση αυτού του αιτήματος, στόχος του οποίου είναι να προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρισμούς που αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών, παρατείνοντας έτσι τα ψέματα που διαδίδει ο Νετανιάχου από σήμερα το πρωί», δήλωσε το Γιασάρ.
Νωρίτερα το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι υπέβαλε αίτημα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για παράταση της ψηφοφορίας, καθώς επιδιώκει να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του στις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές.
Τα περισσότερα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στις 22:00.
Νωρίτερα το πρωί ο απερχόμενος πρωθυπουργός κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι προσπαθούν να «κλέψουν τις εκλογές», μετά την ανακοίνωση συλλήψεων ατόμων που ήταν ύποπτα για απόπειρα δωροδοκίας ψηφοφόρων.
Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του κόμματος Ενωμένη Αραβική Λίστα, γνωστό και με το εβραϊκό του ακρωνύμιο Ράαμ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγόρησε σήμερα τον Νετανιάχου ότι «ψεύδεται» κατηγορώντας την αραβική μειονότητα για εκλογική νοθεία.
Το κόμμα του Άιζενκοτ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «προετοιμάζει το έδαφος» για αμφισβήτηση του αποτελέσματος σε περίπτωση ήττας.
Απέναντι στις κατηγορίες Νετανιάχου, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό και απέναντι σε κατηγορίες άλλων κομμάτων για παρεμποδίσεις ψηφοφόρων τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία ένδειξη σε αυτό το στάδιο για συστηματική χειραγώγηση ψηφοδελτίων».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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