Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η περίκλειστη Αμμόχωστος το σημαντικότερο ΜΟΕ και πρώτο βήμα για λύση - «Εκεί θα κριθούμε όλοι»

Ο Πρόεδρος επανέλαβε την προσήλωση της Κυβέρνησης στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και υπογράμμισε την ανάγκη διαμόρφωσης ισχυρού εσωτερικού μετώπου.

Σε χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου για την 28η Οκτωβρίου 1940, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Τόνισε πως όλοι έχουν ευθύνη να συμβάλουν στον κοινό στόχο για τερματισμό της κατοχής και απελευθέρωση.

«Όλοι μας θα κριθούμε από την ανταπόκρισή μας στο κάλεσμα για ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο, με απόλυτο σεβασμό στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή απόψεις, στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για τερματισμό της κατοχής και για απελευθέρωση».

Πρόσθεσε ότι, όπως οι Έλληνες της Κύπρου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ιστορίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι και σήμερα υπάρχει υποχρέωση ανταπόκρισης στον αγώνα για το μέλλον της χώρας. Όπως είπε, ο αγώνας θα δικαιωθεί με την επίτευξη του κορυφαίου στόχου, δηλαδή την απαλλαγή της πατρίδας από την κατοχή και από την παράνομη κατάσταση πραγμάτων.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και τα εμπόδια, ο Πρόεδρος είπε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, «μέσα από ένα διεκδικητικό ρεαλισμό, με επιμονή, με ένα ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό για το πού επιθυμούμε να φτάσουμε».

Ειδική αναφορά έκανε στην Αμμόχωστο, λέγοντας ότι βρίσκεται στην προμετωπίδα της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού. Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η περίκλειστη περιοχή πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο ΜΟΕ, καθώς και την πιο σημαντική απόδειξη της πρόθεσης για λύση και επανένωση. «Εκεί θα κριθούμε όλοι αν πραγματικά επιθυμούμε την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το θέμα βρίσκεται στις συζητήσεις και η προσπάθεια συνεχίζεται.

Με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το έπος του 1940 σύμβολο αντίστασης και αγώνα, καθώς και υπεράσπισης αξιών όπως η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η δημοκρατία.

Αναφέρθηκε στη συμμετοχή Κυπρίων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας ότι περίπου 20.000 εθελοντές από την Κύπρο συνέβαλαν στην ενίσχυση των συμμαχικών δυνάμεων, μεταξύ τους και μέλη της Ανόρθωσης. Ειδική μνεία έκανε στους Βαρνάβα Σερίφη, Λουκή Λιασίδη, Άντη Φάνο και Χρίστο Χριστοδουλίδη, μέλη του Σωματείου που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ανόρθωση Αμμοχώστου ένα από τα ιστορικότερα σωματεία του Ελληνισμού και εξήρε τη διαχρονική προσφορά της στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στον εθελοντισμό. Επισήμανε ότι, ιδιαίτερα μετά την προσφυγιά, το Σωματείο ανέδειξε το μεγαλείο της ψυχής των μελών του και ότι, πέρα από τις αθλητικές και πολιτιστικές επιτυχίες, η μεγαλύτερη προσφορά του είναι «η καλλιέργεια και η συνέχεια της ιστορικής μνήμης».

Τέλος, συνεχάρη την Ανόρθωση για τη διαχρονική διοργάνωση εκδηλώσεων για τις εθνικές επετείους, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταλαμπάδευσής της στις νέες γενιές. «Η ιστορική μας μνήμη πρέπει να παραμείνει ζωντανή και η Ανόρθωση αυτό πράττει», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ