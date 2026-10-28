«Φουσκωμένοι» τέλη Νοεμβρίου οι μισθοί των ωρομίσθιων δημοσίου

Όπως δήλωσε στον «Π», ο γ.γ. της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου, η πρόταση για τις αυξήσεις στους μισθούς εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο για διαδικαστικούς λόγους οι αυξήσεις δεν θα δοθούν με τη μισθοδοσία Οκτωβρίου.

«Οι αυξήσεις θα δοθούν τέλη Νοεμβρίου μαζί με τα αναδρομικά του Οκτωβρίου», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του 2027, οι ωρομίσθιοι θα λάβουν πρόσθετη αύξηση 1,5%, με τη συνολική αύξηση να διαμορφώνεται στο 3,5%. Για τους χαμηλόμισθους, η συνολική αύξηση μπορεί να φθάσει μέχρι και το 7%.