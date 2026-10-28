Ισραήλ: Στις κάλπες σχεδόν 5,7 εκατομμύρια πολίτες – Ρεκόρ συμμετοχής 27 ετών στις κρίσιμες εκλογές

Σύμφωνα με τα σχεδόν τελικά στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, η συμμετοχή έφτασε το 77,7% μέχρι το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, στις 10 το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Συνολικά, 5.695.682 πολίτες είχαν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι εκείνη την ώρα, καταγράφοντας την υψηλότερη προσέλευση κατά το κλείσιμο της ψηφοφορίας από το 1999, όταν το αντίστοιχο ποσοστό είχε ανέλθει στο 78,7%.

Όπως μεταδίδει η Times of Israel, πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, όταν η συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 70,6%. Η διαφορά φτάνει τις 7,1 ποσοστιαίες μονάδες, αποτυπώνοντας την έντονη κινητοποίηση των Ισραηλινών ψηφοφόρων.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή εδώ και 27 χρόνια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η προσέλευση των πολιτών ξεπέρασε αισθητά τα επίπεδα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Το 1988 η συμμετοχή είχε φτάσει το 79,7%, ενώ το 1996 είχε καταγραφεί ποσοστό 79,3%.

Ακολούθησαν περίοδοι σημαντικής υποχώρησης. Το 2001 το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 62,3%, ενώ το 2006 περιορίστηκε στο 63,2%.

Το 2015 η συμμετοχή ανέκαμψε στο 71,8%, προτού υποχωρήσει εκ νέου στο 67,2% το 2021. Στις εκλογές του 2022 είχε αυξηθεί στο 70,6%.

Η φετινή προσέλευση ξεπερνά όλα τα αντίστοιχα ποσοστά των τελευταίων 27 ετών.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή διευκρίνισε πάντως ότι το 77,7% δεν αποτελεί ακόμη το οριστικό ποσοστό, καθώς όσοι πολίτες βρίσκονταν στην ουρά κατά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και μετά τις 22:00.

Μεγάλη συμμετοχή, αλλά χωρίς ξεκάθαρο νικητή

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εκλογικής αναμέτρησης είναι ότι η αυξημένη συμμετοχή δεν συνοδεύτηκε, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, από σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα πρώτα exit polls εμφανίζουν το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ως πρώτο κόμμα, χωρίς όμως ο συνασπισμός που τον στηρίζει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες 61 έδρες στην Κνεσέτ, η οποία αριθμεί 120 μέλη.

Αντίστοιχα, ούτε το αντίπαλο πολιτικό στρατόπεδο φαίνεται να συγκεντρώνει αυτοδύναμη πλειοψηφία.

Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις των ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων δίνουν περίπου 50 έδρες στο στρατόπεδο Νετανιάχου, 52 στους πολιτικούς αντιπάλους του και 18 στα αραβικά κόμματα.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν εκτιμήσεις και δεν αποτελούν επίσημα εκλογικά αποτελέσματα.

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης αναμένεται να αποσαφηνίσει την κατανομή των εδρών και τους συσχετισμούς που θα καθορίσουν τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Πηγή: Times of Israel