Ιρανικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ στέλνει μήνυμα στην Τεχεράνη μέσω Βανς – Σιωπή από το Ιράν, στο τραπέζι η αποτροπή νέων πληγμάτων

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι «το Ιράν έλαβε την επιστολή αλλά δεν έχει απαντήσει ακόμη». Παρόμοια πληροφορία μετέδωσε και το πρακτορείο Fars, επικαλούμενο «πηγή που γνωρίζει το θέμα».

Η εφημερίδα The Wall Street Journal ανέφερε την Τετάρτη ότι ο Βανς έστειλε την επιστολή στον Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ, κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν να αναζωογονηθούν οι διαπραγματεύσεις και να αποτραπούν νέα αμερικανικά πλήγματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η επιστολή και οι επαφές που ακολούθησαν μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων επικεντρώθηκαν σε ένα πιθανό πλαίσιο διαπραγματεύσεων και όχι σε συγκεκριμένους όρους για ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πόλεμος άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, κατά τα οποία σκοτώθηκαν ο πρώην ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ επέβαλε περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Από τη θαλάσσια αυτή οδό διέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η ανταλλαγή επιστολών γίνεται ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε βιώσιμη συμφωνία.

Την Τετάρτη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συζητά σχέδιο με διαμεσολαβητές, κυρίως το Κατάρ και το Πακιστάν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να ικανοποιήσει επτά όρους που έχει θέσει το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών.

Οι όροι περιλαμβάνουν την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, το ξεπάγωμα ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, την άρση των κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Το Tasnim μετέδωσε ότι «οποιαδήποτε στάση υπονομεύει αυτό το σταθερό πλαίσιο που έχει θέσει το Ιράν, είναι απαράδεκτη».

Πηγή: ΚΥΠΕ