Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από την κατάρρευση «Καμινάδας των Νεράιδων» στην Καππαδοκία (βίντεο)

Τα βράχια κατέπεσαν σε σημείο όπου βρίσκονταν επισκέπτες και άλλοι πολίτες. Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, χωροφυλακή, διασώστες της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών AFAD και ασθενοφόρα.

Kapadokya’da peribacası yıkıldı… Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacası yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği öğrenildi. https://t.co/vIpa2dYzA2 — Lale Haber (@lale_haber) October 29, 2026

Αρχικά εντοπίστηκαν δύο νεκροί κάτω από τα συντρίμμια, ενώ στη συνέχεια οι διασώστες ανέσυραν τη σορό ενός ακόμη ανθρώπου, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους τρεις νεκρούς. Πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Νεβσεχίρ.

Ο νομάρχης της επαρχίας Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, ο οποίος μετέβη στο σημείο της καταστροφής, απέδωσε την κατολίσθηση στις έντονες βροχοπτώσεις και ανακοίνωσε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κρατικών μέσων για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι τουρκικές δικαστικές αρχές διέταξαν έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατολίσθηση. Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία του Νεβσεχίρ ανέλαβε τη διερεύνηση του περιστατικού, ορίζοντας τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς.

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων στην περιοχή συνεχίζονται, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

#SONDAKİKA Kapadokya Göreme'de peribacası çöktü. Yaralılar var. https://t.co/WKMGmqqCT7 https://t.co/OqkGQh2n9R — TRT HABER (@trthaber) October 29, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ