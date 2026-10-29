Αλλαγές στη σύνθεση κοινοβουλευτικών επιτροπών αποφάσισε η Επιτροπή αλλαγής, έπειτα από αιτήματα του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Άλμα. Τις αλλαγές ανακοίνωσε στη σημερινή Ολομέλεια η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.
Ανακατατάξεις στις Επιτροπές της Βουλής: Μετακινούνται Νικόλας Παπαδόπουλος και άλλοι τρεις βουλευτές - Οι αλλαγές που ζήτησαν ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ
Η Βουλή ανακοίνωσε μετακινήσεις των βουλευτών Νικόλα Παπαδόπουλου, Ανδρέα Αποστόλου, Μιχάλη Παρασκευά και Λίτσας Δρουσιώτου σε κοινοβουλευτικές επιτροπές.
Ο βουλευτής Νικόλας Παπαδόπουλος παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.
Ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.
Επιπλέον, έπειτα από αίτημα του Κινήματος Άλμα, ο βουλευτής Μιχάλης Παρασκευά παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η βουλευτής Λίτσα Δρουσιώτου παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.