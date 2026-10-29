Ανακατατάξεις στις Επιτροπές της Βουλής: Μετακινούνται Νικόλας Παπαδόπουλος και άλλοι τρεις βουλευτές - Οι αλλαγές που ζήτησαν ΔΗΚΟ και ΑΛΜΑ

Ο βουλευτής Νικόλας Παπαδόπουλος παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών.

Ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Επιπλέον, έπειτα από αίτημα του Κινήματος Άλμα, ο βουλευτής Μιχάλης Παρασκευά παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Η βουλευτής Λίτσα Δρουσιώτου παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και διορίζεται μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ