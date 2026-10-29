Τον λόγο για τον οποίο εμφανίστηκε με επιδέσμους στο πρόσωπό της, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), εξήγησε η Κριστίν Λαγκάρντ.
Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της η Λαγκάρντ - Τι αποκάλυψε για την υγεία της (βίντεο)
Η απερχόμενη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξήγησε ότι υποβλήθηκε σε μικρή χειρουργική επέμβαση, θέλοντας να προλάβει τις εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η 70χρονη απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εμφανίστηκε στο βίντεο με τσιρότα στο πρόσωπο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα για την υγεία της.
Η ίδια θέλησε να προλάβει τυχόν σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι είχε υποβληθεί σε μικρή χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες νωρίτερα.
«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Κριστίν Λαγκάρντ αξιοποίησε την ευκαιρία για να στείλει μήνυμα σχετικά με την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας του δέρματος.
«Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας», πρόσθεσε.
Η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης.
Η σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.