Με τσιρότα στο πρόσωπο ανακοίνωσε την παραίτησή της η Λαγκάρντ - Τι αποκάλυψε για την υγεία της (βίντεο)

Η 70χρονη απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία ανακοίνωσε την Πέμπτη (29/10) ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027, εμφανίστηκε στο βίντεο με τσιρότα στο πρόσωπο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ερωτήματα για την υγεία της.

Η ίδια θέλησε να προλάβει τυχόν σχόλια και εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι είχε υποβληθεί σε μικρή χειρουργική επέμβαση λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Κριστίν Λαγκάρντ αξιοποίησε την ευκαιρία για να στείλει μήνυμα σχετικά με την πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας του δέρματος.

«Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας», πρόσθεσε.

Η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης.

Η σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της.