Πιλοτικό έργο €250.000 για περιορισμό των απωλειών νερού σε τέσσερις κοινότητες της Λάρνακας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό η τέταρτη τεχνική συνάντηση του έργου, με οικοδεσπότη τον ΕΟΑ Λεμεσού. Η συνάντηση έγινε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2026.

Το FRESHNESS, με πλήρη τίτλο «Προώθηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και της Συνετής Χρήσης Νερού προς μια Αστική Αλυσίδα Παροχής Πόσιμου Νερού με Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα», υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021–2027.

Στην ομάδα του έργου συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω (ΔΕΥΑ Κω), ο ΕΟΑ Λάρνακας και ο ΕΟΑ Λεμεσού.

Ως εταίρος του έργου, ο ΕΟΑ Λάρνακας υλοποιεί την πιλοτική δράση με συγχρηματοδότηση ύψους €250.000, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού και ειδικότερα του μη ανταποδοτικού νερού στις τέσσερις κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας.

Κατά τη διήμερη συνάντηση, οι εταίροι εξέτασαν την πρόοδο των Πακέτων Εργασίας, αντάλλαξαν τεχνική γνώση και εμπειρίες και συντόνισαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων. Τη δεύτερη ημέρα συνεδρίασε η Steering Committee, όπου συζητήθηκαν πιθανοί κίνδυνοι και κρίσιμα σημεία του έργου. Ακολούθησε τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ