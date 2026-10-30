«Έσπασε» τη σιωπή της η Κρίστα Πάικ: Μπήκε στην αίθουσα έτοιμη να πεθάνει, ξύπνησε μέρες μετά – Πώς επέζησε από τη θανατηφόρα ένεση

Η Κρίστα Πάικ επέζησε από την απόπειρα εκτέλεσής της στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Μετά τη μεταφορά της σε νοσοκομείο και την επιστροφή της στη φυλακή, οι δικηγόροι της έδωσαν στη δημοσιότητα γραπτή δήλωσή της, στην οποία περιγράφει τον σωματικό και ψυχικό πόνο που εξακολουθεί να βιώνει.

Οι δικηγόροι της είχαν ανακοινώσει ότι πλέον μπορεί να περπατά και να σχηματίζει προτάσεις. Σε νέα δήλωσή της, που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω των συνηγόρων της, η ίδια περιγράφει όσα έζησε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Δεν έχει περάσει ούτε μια στιγμή χωρίς να πονάω»

Η Πάικ αναφέρει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου μπήκε στην αίθουσα εκτέλεσης της φυλακής Riverbend έχοντας αποδεχθεί ότι επρόκειτο να πεθάνει.

«Είχα συμφιλιωθεί με τη μοίρα μου», σημειώνει, εξηγώντας ότι είχε ήδη αποχαιρετήσει τους ανθρώπους που τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως περιγράφει, ξύπνησε μερικές ημέρες αργότερα σε νοσοκομείο, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Από εκείνη τη νύχτα δεν έχει περάσει ούτε μια στιγμή χωρίς να πονάω. Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό μου και στην ψυχή μου», αναφέρει.

Η 50χρονη δηλώνει ότι δεν είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να επιζήσει, ενώ εκφράζει τη λύπη της για όσα συνέβησαν. Παράλληλα, αναφέρεται στην οικογένεια του θύματός της και στον πόνο που έχει υποστεί.

Η απομόνωση μετά την εκτέλεση

Στη δήλωσή της, η Πάικ περιγράφει και τις συνθήκες διαβίωσής της μετά την επιστροφή της στη φυλακή, αναφέροντας ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη στο ιατρικό τμήμα.

«Αναρρώνω και ξέρω ότι γίνομαι πιο δυνατή. Όμως, η ανάρρωση δεν είναι το ίδιο με το να είσαι εντάξει», επισημαίνει.

Όπως υποστηρίζει, η απομόνωση αυτή της προκαλεί πρόσθετη ψυχική επιβάρυνση, καθώς έχει ήδη περάσει 28 χρόνια σε συνθήκες απομόνωσης.

Η ίδια ευχαριστεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό που τη φρόντισε μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, καθώς και τους δικηγόρους της και όσους εξακολουθούν να τη στηρίζουν.

«Δεν ξέρω γιατί επέζησα εκείνη τη νύχτα. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Κάποιες μέρες, το να βρω ελπίδα είναι πιο δύσκολο από άλλες», αναφέρει, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να αναρρώσει μέρα με τη μέρα.

Η δολοφονία για την οποία καταδικάστηκε

Η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ, η οποία βασανίστηκε και δολοφονήθηκε σε δασική περιοχή του Νόξβιλ.

Στην υπόθεση εμπλέκονταν επίσης ο τότε σύντροφός της, Τάνταριλ Σιπ, και η Σαντόλα Πίτερσον.

Ο Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών την περίοδο του εγκλήματος, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ η Πίτερσον, που κατέθεσε εναντίον των άλλων δύο, καταδικάστηκε με αναστολή.

Το 2001, η Πάικ καταδικάστηκε επιπλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, έπειτα από επίθεση σε συγκρατούμενή της.

Η υπόθεσή της είχε συγκεντρώσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς επρόκειτο να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Οργανώσεις κατά της θανατικής ποινής είχαν ζητήσει τη μετατροπή της ποινής της, επικαλούμενες την ηλικία της κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, καθώς και το ιστορικό κακοποίησης που είχε υποστεί κατά την παιδική της ηλικία.

Η ουσία που χρησιμοποιήθηκε

Για την εκτέλεση χρησιμοποιήθηκε πεντοβαρβιτάλη, ένα βαρβιτουρικό φάρμακο που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης του Τενεσί.

Η ουσία διαθέτει εγκεκριμένες ιατρικές χρήσεις στις ΗΠΑ, ωστόσο ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δεν ρυθμίζει τη χρήση φαρμάκων στο πλαίσιο εκτελέσεων.

Με πληροφορίες από protothema.gr