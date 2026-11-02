Το οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε τον Οκτώβριο του 2026, καθώς εξασθένησε περαιτέρω η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) μειώθηκε κατά 1 μονάδα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.
Οικονομικό κλίμα: Πτώση τον Οκτώβριο λόγω εξασθένησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας υποχώρησε κατά 1 μονάδα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το ΚΟΕ αναφέρει ότι η υποχώρηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και, σε μικρότερο βαθμό, στην επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη μεταποίηση.
Οι καταναλωτές αξιολόγησαν πολύ πιο αρνητικά την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Παράλληλα, αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση τόσο των νοικοκυριών τους όσο και της χώρας.
Στη μεταποίηση, η επιδείνωση του κλίματος συνδέεται με αρνητικότερες αξιολογήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και με χαμηλότερες προσδοκίες για την παραγωγή. Στις υπηρεσίες, το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε στα θετικά επίπεδα του Σεπτεμβρίου, ενώ στις κατασκευές σημείωσε μικρή βελτίωση, λόγω ευνοϊκότερων αξιολογήσεων για την τρέχουσα κατάσταση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στο λιανικό εμπόριο, το κλίμα ενισχύθηκε τον Οκτώβριο, αντανακλώντας βελτίωση τόσο της τρέχουσας κατάστασης όσο και των προσδοκιών για τις πωλήσεις.
Νέα άνοδος του Δείκτη Οικονομικής Αβεβαιότητας
Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας κατέγραψε νέα άνοδο τον Οκτώβριο, καθώς αυξήθηκε η αβεβαιότητα μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς εκτός των κατασκευών.
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, τη σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση του δείκτη είχαν η ενίσχυση της αβεβαιότητας μεταξύ των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες και η άνοδος της αβεβαιότητας στα νοικοκυριά όλων των εισοδηματικών κατηγοριών.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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