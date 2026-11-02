Εξιχνιασθείσα θεωρείται η γυναικοκτονία της 61χρονης Όλγας Βασίλιεβα, με τις έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού να επικεντρώνονται πλέον στη διευκρίνιση επιμέρους λεπτομερειών και στη συμπλήρωση του ανακριτικού φακέλου. Μετά την ομολογία του 43χρονου και τον εντοπισμό της σορού στον Μονιάτη, οι ανακριτές συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα τεκμήρια και μαρτυρίες, ώστε να αποτυπωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος και οι κινήσεις του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου. Στην Κύπρο έφθασε και ο γιος της Όλγας, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές, συμβάλλοντας στη συμπλήρωση της εικόνας για τη ζωή και τις επαφές της μητέρας του πριν από την εξαφάνισή της.
Σοκ από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Όλγας – Την περιέλουσε με χλωρίνη πριν την κρύψει στο φρεάτιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι ο 43χρονος κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από τη γυναίκα όσο βρισκόταν στη ζωή ή ότι πήρε χρήματα μετά τη δολοφονία της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι ο 43χρονος κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από τη γυναίκα όσο βρισκόταν στη ζωή ή ότι πήρε χρήματα μετά τη δολοφονία της. Συγκεκριμένες αναλήψεις που είχαν τεθεί υπό εξέταση φαίνεται να πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως από την ίδια την 61χρονη για διαφορετικό λόγο, χωρίς να διαφαίνεται σύνδεσή τους με τις οικονομικές απαιτήσεις του υπόπτου. Το πιο πάνω όμως αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά από την άρση του τραπεζικού απορρήτου.
Παράλληλα, συγκλονισμό προκαλεί το στοιχείο ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης, αφού σκότωσε την 61χρονη, πριν την τοποθετήσει στο φρεάτιο στο χωράφι, περιέλουσε τη σορό με χλωρίνη. Η επιδίωξή του ήταν να αποτρέψει τη δυσοσμία, ώστε να μην κινήσει υποψίες και αποκαλυφθεί το έγκλημα.
Στο μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής ο 43χρονος ενεπλάκη σε συμπλοκή με συγκρατούμενό του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού. Το επεισόδιο δεν ήταν σοβαρό, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και ακολούθως δόθηκαν οδηγίες να κρατείται σε απομόνωση.
Φόνος εκ προμελέτης ή ανθρωποκτονία
Η Αστυνομία, σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, εργάζεται για την ολοκλήρωση του φακέλου, ώστε να αποφασιστεί κατά πόσο θα καταχωριστεί υπόθεση φόνου εκ προμελέτης ή ανθρωποκτονίας.
Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η απόδειξη της προμελέτης, η οποία διακρίνεται από την πρόθεση πρόκλησης θανάτου και ενδεχόμενο προσχεδιασμό ενός εγκλήματος. Η ομολογία της θανάτωσης δεν αρκεί από μόνη της για τη στοιχειοθέτησή της, καθώς αξιολογούνται συνολικά οι περιστάσεις πριν και κατά τη διάπραξη του εγκλήματος. Για τον φόνο εκ προμελέτης προβλέπεται υποχρεωτική ισόβια φυλάκιση, ενώ για την ανθρωποκτονία η ποινή μπορεί επίσης να φθάσει τα ισόβια, χωρίς να είναι δεσμευτική.
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