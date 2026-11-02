Τρελό σκηνικό: Η Καμίλα παίρνει την ομπρέλα της και φεύγει, έξαλλος ο βασιλιάς Κάρολος, έγινε μούσκεμα και φώναζε «πού είναι η ομπρέλα μου;» [βίντεο]

Κατά την περιοδεία του βασιλικού ζεύγους στην Καραϊβική, στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρόλος της Βρετανίας στο δουλεμπόριο. Ωστόσο, χθες πρωτοσέλιδο έγινε η εικόνα του βρεγμένου μονάρχη.

Καθώς η βροχή δυνάμωνε, ο 77χρονος Κάρολος χειρονομούσε και κοίταζε γύρω του, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή κάποιου που θα μπορούσε να βοηθήσει, ενώ η Καμίλα προστατευόταν κάτω από την ομπρέλα της.

Οι ντόπιοι που συμμετείχαν στην παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα δεν πτοήθηκαν από την καταιγίδα.

Long to Reign over him… When a sudden Caribbean shower arrived more quickly than the umbrellas for King Charles and Queen Camilla in Antigua at the Independence Day celebrations. Later, as he dried off, the King joked with to Antiguan PM: “I’ve started growing watercress on my trousers”. 🌧️☔️🌱 — Chris Ship (@chrisshipitv) November 2, 2026

Τελικά δόθηκε ομπρέλα στον Κάρολο και, όπως φάνηκε, αστειεύτηκε για την εμπειρία του με τον πρωθυπουργό Γκαστόν Μπράουν.

«Νομίζω ότι θα φυτρώσει κάτι πάνω στο κοστούμι μου», είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Instagram.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται δημόσια η εκνευρισμένη αντίδραση του Καρόλου, ο οποίος είναι γνωστός για τον οξύθυμο χαρακτήρα του.

Λίγο αφότου έγινε βασιλιάς, το 2022, «στράβωσε» όταν ένα στυλό έβγαλε μελάνι στο χέρι του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Το περιστατικό έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θεέ μου, το μισώ αυτό», είπε αγανακτισμένος. «Δεν αντέχω αυτό το καταραμένο πράγμα... κάθε καταραμένη φορά», συνέχισε.

Σε μεταγενέστερη εκδήλωση αυτοσαρκάστηκε: «Ελπίζω το στυλό μου να δουλέψει. Συνήθως δεν δουλεύει».

Την Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ομιλία στους ηγέτες της Κοινοπολιτείας. Από τότε που ανέβηκε στον θρόνο, ο Κάρολος έχει εκφράσει τη λύπη του για τα δεινά που προκάλεσε η δουλεία, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε μια κίνηση στην οποία η Βρετανία αντιστέκεται εδώ και καιρό: την επίσημη συγγνώμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ