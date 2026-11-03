Νότης Σφακιανάκης: Η σπάνια φωτογραφία του μετά από χρόνια απουσίας από τις πίστες, λόγω γενεθλίων

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1959, έχει αποσυρθεί από τις νυχτερινές εμφανίσεις, με τους θαυμαστές του να περιμένουν κάποια είδηση για ενδεχόμενη επιστροφή του.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, δημοσίευσε στο Facebook μια σπάνια φωτογραφία του καλλιτέχνη, συνοδεύοντάς την με μια ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση.

«Γερός να είσαι θέλω και ας είσαι όπου θέλεις και όπως θέλεις!! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις! Χρόνια καλά θείε μου! Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραγουδιστής εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλό προφίλ, έχοντας βιώσει και την απώλεια της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, πριν από περίπου έναν χρόνο. Ο ίδιος δεν είχε παραστεί στην τελετή αποτέφρωσής της στη Ριτσώνα.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τα δίδυμα Απόλλωνα και Αφροδίτη. Τον περασμένο Ιούλιο έγινε γνωστό ότι ο γιος τους, Απόλλωνας, ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του, Νατάσα Καμπισιούλη.

Παρά την πολυετή απουσία του από τις πίστες, ο Νότης Σφακιανάκης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, με το ενδεχόμενο επιστροφής του να παραμένει ανοιχτό ερώτημα για το κοινό του.