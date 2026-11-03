Bean Bar: Νέα protein shakes με τη δική σου υπογραφή!

Στην καρδιά κάθε νέου ροφήματος βρίσκεται η 100% Whey Protein Gold Standard της Optimum Nutrition, με 24 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά ρόφημα. Μια γευστική επιλογή για όσους αναζητούν μια επιπλέον δόση ενέργειας μέσα στην ημέρα, είτε μετά την προπόνηση είτε ανάμεσα στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι κάθε shake μπορεί να γίνει τόσο ξεχωριστό όσο και οι προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή. Με την εξατομίκευση να βρίσκεται στον πυρήνα της εμπειρίας του Bean Bar, η δημιουργία του ιδανικού ροφήματος γίνεται υπόθεση προσωπικού γούστου. Οι λάτρεις των protein shakes μπορούν να ξεκινήσουν επιλέγοντας την αγαπημένη τους γεύση πρωτεΐνης, ανάμεσα σε σοκολάτα, βανίλια και φράουλα. Έπειτα, διαλέγουν τη βάση ανάμεσα σε γάλα ή νερό, και ολοκληρώνουν τη δική τους γευστική δημιουργία μέσα από τις επιλογές του Mix It Up. Από φρέσκες φράουλες και ανάμεικτα berries μέχρι μπανάνα, βρώμη και φυστικοβούτυρο, τα διαθέσιμα υλικά προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες συνδυασμών, ανάλογα με τη διάθεση και τις προτιμήσεις του καθενός. Για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το shake τους, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κρεατίνης, ενώ η προσθήκη ενός espresso coffee shot χαρίζει στο ρόφημα μια ξεχωριστή νότα καφέ.

Με τα Make Your Own Protein Shakes, το Bean Bar δίνει συνέχεια στη healthy menu φιλοσοφία του, διευρύνοντας τις επιλογές του με προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Μετά τη νέα σειρά υγιεινών sandwiches, η αλυσίδα συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα που συνδυάζουν την ποιότητα, τη φρεσκάδα και τη γεύση με μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση στη διατροφή. Και κάπως έτσι, κάθε στάση στο Bean Bar γίνεται ακόμη πιο γευστική, με επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του καθενός!

Σε δήλωσή της, η Marketing Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε: «Στο Bean Bar στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε διαρκώς, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πελατών μας και προσφέροντας επιλογές που συμβαδίζουν με έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. Με τα νέα Make Your Own Protein Shakes θέλουμε να προσφέρουμε μια διαφορετική εμπειρία, δίνοντας στον καθένα τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του ρόφημα, σύμφωνα με τις γευστικές του προτιμήσεις και τις καθημερινές διατροφικές του ανάγκες. Η ποιότητα των υλικών και η δυνατότητα εξατομίκευσης αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας μας πρότασης, με την οποία συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε το μενού μας, παντρεύοντας τη γεύση με μια σύγχρονη προσέγγιση στη διατροφή.»

Τα νέα Make Your Own Protein Shakes είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα του Bean Bar, ενώ οι καταναλωτές μπορούν επίσης να τα παραγγείλουν μέσω του Bean Bar App για takeaway και παραλαβή από το κατάστημα της επιλογής τους, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών delivery Foody, Bolt και Wolt.

Bean Bar – Shake it your way!