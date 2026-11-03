Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τα φοιτητικά επιδόματα του ακαδημαϊκού έτους 2025/2026 αρχίζει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 10:00, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
Από τις 4 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για φοιτητικά επιδόματα σε Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες Κύπριους
Η ηλεκτρονική υποβολή για το ακαδημαϊκό έτος 2025/2026 θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου. Δικαιούχοι είναι συγκεκριμένες οικογένειες φοιτητών που φοιτούν σε ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν το 2025/2026 σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου, εφόσον η οικογένειά τους διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. Δικαιούχοι είναι επίσης επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών που φοίτησαν κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, μέσω της πλατφόρμας της Υπηρεσίας στη διεύθυνση https://sg-yxe.mof.gov.cy. Η πλατφόρμα ανοίγει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00.
Για την υποβολή απαιτείται λογαριασμός στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login, τον προσωπικό λογαριασμό που παρέχει στους πολίτες ασφαλή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους. Όσοι δεν έχουν λογαριασμό μπορούν να δημιουργήσουν έναν μέσω της διεύθυνσης https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register.
Οι Κύπριοι επαναπατρισθέντες αιτητές πρέπει επιπλέον να ταυτοποιήσουν τον λογαριασμό τους. Η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω e-banking, με βιντεοκλήση ή με επίσκεψη σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, έχοντας μαζί τους την ταυτότητά τους. Οδηγίες παρέχονται στη διεύθυνση https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification.
Για τους Ελλαδίτες αιτητές δεν απαιτείται ταυτοποίηση του λογαριασμού.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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