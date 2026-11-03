Έφυγε με εμπορική πτήση από την Ελλάδα η Γκίλφοϊλ: Η αθόρυβη αναχώρηση, οι ομιλίες των $100.000 και το ραντεβού στο Fox News

Η αποχώρησή της ακολούθησε την απόφαση του Λευκού Οίκου να την απομακρύνει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εν μέσω καταγγελιών για οικονομικές παρατυπίες. Η ίδια, πάντως, φέρεται να επιλέγει προς το παρόν τη σιωπή, αφήνοντας για αργότερα τη δημόσια τοποθέτησή της.

Σύμφωνα με το Star, η Γκίλφοϊλ όφειλε να εγκαταλείψει την επίσημη πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως προβλέπει το σχετικό διπλωματικό πρωτόκολλο. Η Παρασκευή ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας και, όπως μεταδόθηκε, επέλεξε να αναχωρήσει τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άδεια η πρεσβευτική κατοικία στο Κολωνάκι

Μετά την αποχώρησή της, η επίσημη κατοικία του Αμερικανού πρέσβη, γνωστή ως Jefferson House, παρέμεινε κενή. Ο Τζος Χακ, ο οποίος ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, δεν εγκαταστάθηκε στο συγκεκριμένο κτίριο, αλλά παρέμεινε στην κατοικία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από τον δεύτερο στην ιεραρχία της πρεσβείας.

Το Μαϊάμι και η πιθανή επιστροφή στην τηλεόραση

Οι πληροφορίες του Star αναφέρουν ότι η Γκίλφοϊλ ταξίδεψε στο Μαϊάμι, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει εάν σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση που προτίθεται να τηρήσει απέναντι στις καταγγελίες που συνδέθηκαν με την απομάκρυνσή της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρώην πρέσβειρα δεν σκοπεύει να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις πριν από την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, στις 3 Νοεμβρίου.

Μετά την εκλογική διαδικασία, πάντως, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν, επιλέγοντας ενδεχομένως το τηλεοπτικό δίκτυο FOX News, με το οποίο διατηρεί δεσμούς από την προηγούμενη επαγγελματική της πορεία.

Έως 100.000 δολάρια για μία ομιλία

Την ίδια ώρα, η Γκίλφοϊλ φαίνεται να στρέφεται εκ νέου στον χώρο των δημόσιων εμφανίσεων και των εταιρικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το όνομά της εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Speaker Booking Agency, πρακτορείου που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση προσωπικοτήτων για ομιλίες και άλλες επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Οι ενδεικτικές αμοιβές της κυμαίνονται από 50.000 έως 100.000 δολάρια ανά εμφάνιση, ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης. Στις υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνονται εταιρικές ομιλίες, διαδικτυακές παρουσιάσεις και συναντήσεις με στελέχη επιχειρήσεων.

Πηγές: Star, New York Post