Ιαπωνία: Πελάτης έκλεψε ρολόι αξίας €260.000 και το επέστρεψε με... επιστολή συγγνώμης

Η κλοπή σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Nakano, όταν ένας άνδρας, που παρίστανε τον πελάτη, δοκίμασε ένα Audemars Piguet αξίας 46 εκατομμυρίων γιεν και στη συνέχεια έφυγε από το κατάστημα φορώντας το ακόμα.

Η υπόθεση πήρε ωστόσο μια απροσδόκητη τροπή, όταν το κατάστημα έλαβε ένα πακέτο την 1η Νοεμβρίου που περιείχε το ρολόι, μαζί με μια χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης, ανέφεραν χθες, Δευτέρα, η εφημερίδα Asahi Shimbun και άλλα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα.

Ο σειριακός αριθμός του ρολογιού επέτρεψε στους ερευνητές να το αναγνωρίσουν ως το κλεμμένο αντικείμενο. Όταν επικοινώνησε μαζί του το AFP, το κατάστημα αρνήθηκε να σχολιάσει. Σύμφωνα με την Asahi Shimbun, η αστυνομία του Τόκιο εξακολουθεί να αναζητά τον άνδρα που θεωρείται ύποπτος για την κλοπή.

Τον Αύγουστο, τέσσερα πολυτελή ρολόγια αξίας άνω του 1,13 εκατομμυρίου ευρώ είχαν κλαπεί από ένα άλλο κατάστημα στο ίδιο εμπορικό κέντρο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ