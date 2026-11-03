Η Aramco εξετάζει νέες εξαγωγικές οδούς και δηλώνει έτοιμη να αυξήσει την παραγωγή

Ο Νάσερ ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της, όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει περιορίσει την παραγωγή της Aramco. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει αντισταθμίσει τη μείωση των όγκων παραγωγής.

Η Aramco εξάγει αργό πετρέλαιο τόσο από τους ανατολικούς τερματικούς σταθμούς της στον Περσικό Κόλπο, την παραδοσιακή οδό εξαγωγών της, όσο και από τους δυτικούς τερματικούς σταθμούς της στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του αγωγού East-West.

Πηγή: ΚΥΠΕ