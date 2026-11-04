Πανηγυρίζει το Ιράν για την ήττα Τραμπ: «Οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο»

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ερμήνευσε το εκλογικό αποτέλεσμα ως μήνυμα των Αμερικανών ψηφοφόρων κατά του πολέμου.

«Είτε λόγω της συνείδησής τους είτε λόγω του κόστους ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ και εμείς στηρίζουμε αυτό το μήνυμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η παρέμβαση του Ιρανού αξιωματούχου πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το ζήτημα των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν να έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Σημαντικές απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου έφεραν σημαντικά κέρδη στους Δημοκρατικούς, οι οποίοι εξασφάλισαν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ κατέγραφαν ισχυρή δυναμική και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η καταμέτρηση συνεχιζόταν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επιτυχίες τους σε πολιτείες που παραδοσιακά αποτελούν εκλογικά προπύργια των Ρεπουμπλικανών, όπως το Τέξας, το Κάνσας και η Νότια Καρολίνα. Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν επίσης σημαντικές νίκες στη Βόρεια Καρολίνα και στο Οχάιο.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια σημαντικής μερίδας του εκλογικού σώματος για την οικονομική κατάσταση, το αυξημένο κόστος ζωής και τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, η ερμηνεία του αποτελέσματος ως συνολικής απόρριψης του πολέμου αποτελεί πολιτική εκτίμηση της ιρανικής ηγεσίας και όχι συμπέρασμα που προκύπτει αποκλειστικά από την κατανομή των ψήφων.

Το μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο

Για την Τεχεράνη, οι εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών αποτελούν ευκαιρία να ενισχύσει το επιχείρημά της ότι η αμερικανική κοινωνία δεν επιθυμεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ο Γκαλιμπάφ είχε προειδοποιήσει ότι το Ιράν παραμένει σε υψηλό επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποτρέψει έναν νέο πόλεμο.

Οι εξελίξεις δημιουργούν νέα δεδομένα για την κυβέρνηση Τραμπ κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του. Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο της Γερουσίας, ο Λευκός Οίκος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξημένους περιορισμούς στην προώθηση της πολιτικής του.

Εάν οι Δημοκρατικοί εξασφαλίσουν και την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα αποκτήσουν επιπλέον δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου, δυσκολεύοντας την εφαρμογή της κυβερνητικής ατζέντας.

Η Τεχεράνη, πάντως, επιλέγει να αναδείξει πρωτίστως την πολιτική διάσταση του αποτελέσματος, παρουσιάζοντας την ψήφο των Αμερικανών ως μήνυμα κατά της συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων.