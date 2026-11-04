Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, τη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, με τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα.
Γιάννης Αντωνίου για Ολγκίν: «Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα» η συνάντηση με τον λεγόμενο πρέσβη
Σοβαρό διπλωματικό και πολιτικό ολίσθημα χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, τη συνάντηση της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν με τον λεγόμενο πρέσβη της Τουρκίας στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι η Λευκωσία έχει ήδη εκφράσει τη δυσφορία της, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για εξελίξεις στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στη μεθοδολογία των συνομιλιών
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο», ο κ. Αντωνίου επισήμανε ότι η κ. Ολγκίν, υπό την ιδιότητά της ως απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, οφείλει να σέβεται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο ψήφισμα 550, το οποίο δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε υπόσταση στο παράνομο καθεστώς των κατεχομένων, σημειώνοντας ότι, κατά συνέπεια, η λεγόμενη τουρκική πρεσβεία στερείται νομιμότητας.
Όπως ανέφερε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη εκφράσει προς την κ. Ολγκίν τη δυσαρέσκειά της για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει η πρόοδος της διαδικασίας για την επίτευξη του βασικού στόχου, που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.
Αναφορικά με τις πληροφορίες περί επικείμενης επίσκεψης του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, ο κ. Αντωνίου διευκρίνισε ότι, μέχρι στιγμής, υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικές αναφορές για ενδεχόμενη παράνομη επίσκεψή του την προσεχή Παρασκευή.
Την ίδια ώρα, επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει την πιο ενεργή συμμετοχή της Τουρκίας στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διεθνείς πτυχές του προβλήματος, καθώς η Άγκυρα είναι εκείνη που καλείται να λάβει τις σχετικές αποφάσεις.
Τέλος, ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πιθανών εξελίξεων τόσο στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) όσο και στον καθορισμό της μεθοδολογίας των συνομιλιών, ζητήματα που, όπως σημείωσε, συνδέονται και με την ουσία του Κυπριακού.
Πηγή: ΡΙΚ
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