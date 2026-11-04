Λεμεσός: Κατηγορήθηκε ο διοργανωτής του πάρτι Halloween, αναζητείται ο ιδιοκτήτης του υποστατικού – Γιατί άργησε να επέμβει η Αστυνομία στο περιστατικό με το drift (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Βύρωνος έδωσε στοιχεία για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, τις συλλήψεις και τις ανακρίσεις, καθώς και για τις εξετάσεις που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ανακρίθηκε ο διοργανωτής του πάρτι halloween, δεν εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης

Σε σχέση με το πάρτι ανηλίκων στη Λεμεσό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας ανέφερε ότι το πρόσωπο που φέρεται να είχε αναλάβει τη διοργάνωση εντοπίστηκε, ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού του ιδιοκτήτη του υποστατικού, προκειμένου να κληθεί για ανάκριση.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο ιδιοκτήτης αποφεύγει τις Αρχές, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης, εξήγησε ότι απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις και ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Για τους ανηλίκους που παρουσίασαν προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια του πάρτι, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι έχουν ληφθεί δείγματα, τα οποία υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατανάλωση αλκοόλ εξετάζεται ως πιθανή αιτία, ωστόσο αναμένονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την επιβεβαίωση των ακριβών συνθηκών.

Όσον αφορά έναν από τους ανηλίκους που νοσηλεύτηκαν, σημείωσε ότι δεν είχε νεότερη ενημέρωση κατά πόσο είχε λάβει εξιτήριο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου ρωτήθηκε επίσης για το πότε ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες σχετικά με την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής του πάρτι και κατά πόσο οι γονείς γνώριζαν τη μεταφορά της εκδήλωσης. Ανέφερε ότι δεν γνώριζε τον ακριβή χρόνο της ενημέρωσης και πως τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε ερώτηση κατά πόσο έχουν ελεγχθεί τα ποτά που διατέθηκαν στο υποστατικό για ενδεχόμενη νοθεία, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία.

Έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα

Αναφερόμενος γενικότερα στους ελέγχους των νυχτερινών κέντρων, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και προχωρεί σε καταγγελίες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Πρόσθεσε ότι στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για το κλείσιμο υποστατικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές Αρχές που εκδίδουν τις σχετικές άδειες.

Για το συγκεκριμένο υποστατικό, ανέφερε ότι η διερεύνηση συνεχίζεται και ότι οι περαιτέρω ενέργειες θα καθοριστούν με βάση τα αποτελέσματα των ανακρίσεων.

Δύο συλλήψεις και αναζητήσεις για το drift

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με τα οχήματα που απέκοψαν δρόμο και κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό για να κάνουν drift, ο εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού και άλλων προσώπων.

Οι αναζητήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, άτομα που φέρονται να είχαν εμπλοκή στην αποκοπή του δρόμου με οχήματα.

Όπως ανέφερε, διερευνώνται αδικήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αλόγιστη και απερίσκεπτη οδήγηση, την αποκοπή δημόσιου δρόμου χωρίς άδεια και την πρόκληση δημόσιας οχληρίας.

Υπό εξέταση το ζήτημα του οχήματος που παραδόθηκε

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τέθηκε το ζήτημα του οχήματος που παραδόθηκε στην Αστυνομία και κατά πόσο πρόκειται για το ίδιο όχημα που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται και ότι τυχόν πρόσθετες ευθύνες θα αξιολογηθούν με βάση τα ευρήματα της έρευνας.

Γιατί δεν έφτασε εγκαίρως η Αστυνομία

Ο εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε και στον χρόνο ανταπόκρισης της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Όπως εξήγησε, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, οι εμπλεκόμενοι είχαν ήδη αποχωρήσει και ο δρόμος είχε ανοίξει.

Σημείωσε ότι οι κυκλοφοριακές συνθήκες στη Λεμεσό και ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη μετάβαση στο σημείο δεν επέτρεψαν την άφιξη των αστυνομικών όσο το περιστατικό βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ακολούθως, με την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, προχώρησε η διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία οδήγησε στις δύο συλλήψεις.

Τα στοιχεία για την αστυνομική δραστηριότητα

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την αστυνόμευση και την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών, ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι η Αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους και προχωρεί σε ποινικές διώξεις όπου υπάρχει επαρκής μαρτυρία.

«Χωρίς μαρτυρία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε», σημείωσε.

Παρέθεσε επίσης στοιχεία από αστυνομική δραστηριότητα, αναφέροντας ότι ανακόπηκαν 694 οχήματα, ελέγχθηκαν 925 πρόσωπα και πραγματοποιήθηκαν 269 καταγγελίες.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες για τα δύο περιστατικά συνεχίζονται, με τις περαιτέρω ενέργειες της Αστυνομίας να εξαρτώνται από τα στοιχεία που θα προκύψουν.