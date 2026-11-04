Στο ίδιο τραπέζι Σι, Τραμπ και Πούτιν; Παρασκηνιακές διεργασίες για τη συνάντηση των τριών ισχυρών και ανησυχία στην Ουκρανία

«Η Κίνα είναι σε επαφή με τις ενδιαφερόμενες πλευρές αναφορικά με συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο περιθώριο περιφερειακής συνόδου στην Κίνα σε δύο εβδομάδες.

Η Κίνα θα φιλοξενήσει στις 18 και 19 Νοεμβρίου τη σύνοδο των ηγετών των χωρών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι μεταξύ των 21 οικονομιών της περιοχής που συμμετέχουν στον οργανισμό.

Το ενδεχόμενο συνάντησης των Σι, Τραμπ και Πούτιν με αφορμή τη σύνοδο συζητείται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Στις 21 Οκτωβρίου, το Κρεμλίνο είχε αναφέρει ότι γίνονταν προετοιμασίες για μια τέτοια συνάντηση.

Μια σύνοδος αυτού του είδους προκαλεί ανησυχία στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και φοβάται ότι μπορεί να θυσιαστεί στο πλαίσιο διευθέτησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ