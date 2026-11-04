Ζημιές σε τέσσερα διαφορετικά σημεία δημόσιων χώρων του Δήμου Πάφου φέρεται να προκάλεσε ομάδα περίπου 12 ενηλίκων από το εξωτερικό, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σκέιτμπορντ για να κάνουν φιγούρες και κόλπα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχεύοντος Πάφου, Αγγέλου Ονησιφόρου.
Πάφος: Έκαναν φιγούρες με σκέιτμπορντ και άφησαν πίσω τους ζημιές σε τέσσερις δημόσιους χώρους
Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα Πάφου, η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη δράση της ομάδας.
Όπως αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Δήμου και τις διαβεβαιώσεις των εμπλεκομένων ότι θα αποχωρούσαν, τα άτομα μετακινούνταν από τον έναν δημόσιο χώρο στον άλλο, καταλήγοντας συνολικά σε τέσσερα διαφορετικά σημεία της πόλης.
Σύμφωνα με τον δημαρχεύοντα Πάφου, η Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ στη διάθεση των αρμόδιων αρχών βρίσκεται φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη δράση της ομάδας.
Ο κ. Ονησιφόρου υπογραμμίζει ότι οι δημόσιοι χώροι αποτελούν δημοτική περιουσία και ανήκουν σε όλους τους δημότες. Τονίζει, επίσης, ότι όσοι επισκέπτονται την πόλη οφείλουν να σέβονται τις υποδομές και την περιουσία της.
«Δεν έχει σημασία από πού έρχεται κάποιος. Σημασία έχει να σέβεται τον τόπο που επισκέπτεται», αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας παράλληλα από όσους προκαλούν ζημιές να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
Το περιστατικό αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος διαθέτει στοιχεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
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