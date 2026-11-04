Αναβάλλεται η διάσκεψη των συντεχνιών για τη 48ωρη απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια – Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αυτό συμφωνήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση των δύο πλευρών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η απεργία, ωστόσο, παραμένει στο τραπέζι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Στο μεταξύ, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, δημοσιογραφική διάσκεψη των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η αναβολή αποφασίστηκε «λόγω των συνεχών συναντήσεων με τον ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων», ενώ η νέα ημερομηνία και ώρα της διάσκεψης θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει η σύνδεση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης.

Παρά τη συνέχιση των επαφών, η απόφαση για απεργία δεν έχει ανασταλεί, με το νέο κείμενο που αναμένεται να παρουσιάσει ο ΟΚΥπΥ να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της εργασιακής διαφοράς.