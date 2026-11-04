Πίστωση χρόνου μέχρι την ερχόμενη Τρίτη δίνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), προκειμένου να παρουσιάσει νέο κείμενο εργασίας, σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος από το αδιέξοδο και να αποτραπεί η εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία της 10ης και 11ης Νοεμβρίου.
Αναβάλλεται η διάσκεψη των συντεχνιών για τη 48ωρη απεργία στα δημόσια νοσηλευτήρια – Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», για σήμερα είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση των συντεχνιών με τη διοίκηση του ΟΚΥπΥ, με στόχο την εξεύρεση συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αυτό συμφωνήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση των δύο πλευρών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαβουλεύσεων για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Η απεργία, ωστόσο, παραμένει στο τραπέζι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.
Στο μεταξύ, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, δημοσιογραφική διάσκεψη των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ.
Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η αναβολή αποφασίστηκε «λόγω των συνεχών συναντήσεων με τον ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων», ενώ η νέα ημερομηνία και ώρα της διάσκεψης θα ανακοινωθούν αργότερα.
Το βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει η σύνδεση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης.
Παρά τη συνέχιση των επαφών, η απόφαση για απεργία δεν έχει ανασταλεί, με το νέο κείμενο που αναμένεται να παρουσιάσει ο ΟΚΥπΥ να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη της εργασιακής διαφοράς.
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