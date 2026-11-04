Μείωση σε μηνιαία βάση αλλά αύξηση σε ετήσια βάση παρουσίασε τον Οκτώβριο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη Στατιστική Υπηρεσία.
Στα 10.711 άτομα ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο
Μείωση σε μηνιαία βάση αλλά αύξηση σε ετήσια βάση παρουσίασε τον Οκτώβριο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε ην Τετάρτη Στατιστική Υπηρεσία.
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 7.790 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2026 μειώθηκε στα 10.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.741 τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 691 άτομα ή 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων.
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