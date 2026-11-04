Στα 10.711 άτομα ο αριθμός των ανέργων τον Οκτώβριο

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 7.790 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2026 μειώθηκε στα 10.711 άτομα, σε σύγκριση με 10.741 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, καταγράφηκε αύξηση κατά 691 άτομα ή 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων και των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων.