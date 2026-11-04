Στις €60.000 ο λογαριασμός για ένα πτυχίο - Τρύπα στο νερό η αύξηση της φοιτητικής χορηγίας

Με το κόστος διαμονής, διατροφής και μετακίνησης να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η συζήτηση στη Βουλή επικεντρώθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για αύξηση της οικονομικής στήριξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα ενοίκια, με τον εκπρόσωπο της ΠΟΦΕΝ, Κυριάκο Νομικό, να επισημαίνει ότι στη Λευκωσία ένα μικρό διαμέρισμα κοστίζει €600-€700 μηνιαίως, ενώ στη Λεμεσό οι τιμές ξεπερνούν τα €900. Στην Πάφο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, τα ενοίκια για αντίστοιχα διαμερίσματα αυξήθηκαν από περίπου €400 σε €600 μετά τη λειτουργία της σχολής του ΤΕΠΑΚ.

Παράλληλα, τέθηκε ζήτημα επάρκειας των φοιτητικών εστιών, με την ΠΟΦΕΝ να ζητά εθνικό σχεδιασμό για τη δημιουργία νέων κλινών και αξιοποίηση κρατικής και πανεπιστημιακής γης.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εξέφρασε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων ενοικίου, υποστηρίζοντας ότι μέρος της ενίσχυσης μπορεί να καταλήγει στους ιδιοκτήτες μέσω αυξήσεων στις τιμές. Αντί της αποκλειστικής στήριξης μέσω επιδομάτων, τάχθηκε υπέρ της ανέγερσης φοιτητικών εστιών.

Οι στρεβλώσεις στα κριτήρια

Πέραν του στεγαστικού, οι βουλευτές ανέδειξαν προβλήματα στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που ενδέχεται να αποκλείουν οικογένειες με πραγματικές οικονομικές ανάγκες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οικογενειών που, υπερβαίνοντας έστω και κατά ένα ευρώ το καθορισμένο εισοδηματικό όριο, κινδυνεύουν να χάσουν ολόκληρη τη χορηγία. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για αναλογική μείωση του ποσού, αντί του αυτόματου αποκλεισμού.

Η ΠΟΦΕΝ εισηγείται επίσης την αύξηση του βασικού εισοδηματικού ορίου της φοιτητικής χορηγίας στις €70.000 για οικογένειες με έως δύο τέκνα, από €64.000 σήμερα, καθώς και την εξαίρεση της κύριας οικογενειακής κατοικίας από τον υπολογισμό της περιουσίας.

Οι εκπρόσωποι των πολύτεκνων οικογενειών ζήτησαν περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών, υποστηρίζοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες τους.

Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών έγινε αναφορά στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, στην αύξηση των φοιτητικών επιδομάτων και στις φορολογικές ελαφρύνσεις που προβλέπονται για οικογένειες με φοιτητές.

Στη συνεδρία τέθηκαν ακόμη ζητήματα επέκτασης της μέριμνας στους φοιτητές εξ αποστάσεως φοίτησης, αντιμετώπισης των καθυστερήσεων στην καταβολή των χορηγιών και δημιουργίας πρόσθετων μορφών οικονομικής ενίσχυσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από την κυβέρνηση απαντήσεις εντός 15 ημερών, προκειμένου να ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει πρόθεση κατάθεσης νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων.