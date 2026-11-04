Η ΚΕΔΙΠΕΣ απαντά στην Ελεγκτική: Απορρίπτει τις αιχμές για επιλήψιμες πρακτικές και προβάλλει την επιστροφή €2 δισ. στο κράτος

Η ΚΕΔΙΠΕΣ δηλώνει ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τα ευρήματα, τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, χαρακτηρίζοντας την έκθεση χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης. Αναφέρει ότι οι εισηγήσεις εξετάζονται προσεκτικά και λαμβάνονται υπόψη στην προσπάθεια ενίσχυσης των διαδικασιών, των εσωτερικών ελέγχων και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορισμένα ευρήματα σχετίζονται με συμφωνίες που είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από τη σύσταση της ΚΕΔΙΠΕΣ. Η εταιρεία προσθέτει ότι, παρότι δεν είναι πλέον τραπεζικό ίδρυμα, διέπεται από Συλλογικές Συμβάσεις οι οποίες «περιορίζουν την επιδιωκόμενη ευελιξία της όσον αφορά στα θέματα προσωπικού». Οι αναλυτικές απόψεις και θέσεις της για τα ευρήματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία και περιλαμβάνονται στην έκθεση.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ επισημαίνει ότι, αν και κύριος μέτοχός της είναι το κράτος, λειτουργεί ως κρατική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου και συμμορφώνεται με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων που υπέγραψαν η Κυπριακή Δημοκρατία και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρει επίσης ότι, χάρη στη συνετή και υπεύθυνη διοίκηση, έχει αποπληρώσει στο κράτος ποσό που ξεπερνά τα €2 δισ., συμβάλλοντας στα δημόσια οικονομικά και εκπληρώνοντας την αποστολή της.

Κατά την ΚΕΔΙΠΕΣ, τα ευρήματα της έκθεσης δεν περιλαμβάνουν ζητήματα που να υποδηλώνουν επιλήψιμες ή μη αποδεκτές πρακτικές εκ μέρους της. Οι συστάσεις, αναφέρει, έχουν κυρίως συμβουλευτικό και βελτιωτικό χαρακτήρα και αφορούν την περαιτέρω ενίσχυση διαδικασιών και πρακτικών. Η εταιρεία προσθέτει ότι ενημερώνει διαχρονικά ανοικτά και τεκμηριωμένα την κοινωνία και τους θεσμούς, δημοσιοποιώντας ανά τρίμηνο τα πεπραγμένα, την πρόοδο και τα αποτελέσματα των εργασιών της στην ιστοσελίδα της.

Σε χωριστή δήλωση για τη διαδικασία αποξένωσης των Συνεργατικών Εμπορικών Εταιρειών (ΣΕΕ), η Επιτροπεία της ΣΕΔΙΠΕΣ αναφέρει ότι εξετάζει με τη δέουσα προσοχή τις παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Εκτιμά ότι ο θεσμικός έλεγχος συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας των οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία.

Η Επιτροπεία σημειώνει ότι η αποξένωση των συμμετοχών στις ΣΕΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώθηκε ύστερα από μακρά και σύνθετη διαδικασία διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη λήψη των αποφάσεων, αναφέρει, συνεκτιμήθηκαν οι τότε συνθήκες, οι νομικοί και λειτουργικοί περιορισμοί του συνεργατικού τομέα, οι οικονομικές δυνατότητες των εμπλεκόμενων μερών και η ανάγκη εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

Βασική επιδίωξη, σύμφωνα με τη δήλωση, ήταν ένα αποτέλεσμα οικονομικά αποδεκτό, πρακτικά υλοποιήσιμο και συμβατό με τη βιωσιμότητα των ΣΕΕ. Η αξιολόγηση δεν περιορίστηκε σε θεωρητικές αποτιμήσεις, αλλά έλαβε υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τη δυνατότητα υλοποίησης των συμφωνιών.

Η συνολική διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2022 και, κατά την Επιτροπεία, συνέβαλε στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Δημοκρατίας. Απέφερε οικονομικά οφέλη περίπου €52,9 εκατ. σε μετρητά και ακίνητα, καθώς και πρόσθετα οφέλη από μερίσματα και υπεραξίες. Παράλληλα, επέτρεψε στο κράτος να αποκτήσει πλήρη μετοχικό έλεγχο της ΣΕΔΙΠΕΣ. Η Επιτροπεία αναφέρει ότι αυτό ενίσχυσε τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των φορολογουμένων.

Για τις αναφορές της έκθεσης σχετικά με το δυνητικό οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί, η Επιτροπεία θεωρεί ότι πρέπει να συνυπολογίζονται όχι μόνο οι εκτιμώμενες αξίες των συμμετοχών, αλλά και οι πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης των συναλλαγών, οι περιορισμοί κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων και οι συνθήκες των διαπραγματεύσεων. Καταληκτικά, δηλώνει προσηλωμένη στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης, σημειώνοντας ότι εξετάζει τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και πρακτικών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ