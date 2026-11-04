Στις 7 και 8 Νοεμβρίου η 28η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ Λάρνακας

Οι εργασίες θα αρχίσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στις 15:50. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, καθώς και εισαγωγική ομιλία από την Επαρχιακή Γραμματέα του ΑΚΕΛ Λάρνακας, Χρυστάλλα Αντωνίου. Οι εργασίες της πρώτης ημέρας θα είναι ανοιχτές στο κοινό και στα Μέσα Ενημέρωσης.

Την Κυριακή θα συζητηθούν η λειτουργία, η δράση και η πολιτική πρόταξη του Κόμματος στην επαρχία, καθώς και τα προβλήματα και οι διεκδικήσεις του ΑΚΕΛ για την πόλη και την επαρχία της Λάρνακας. Θα ακολουθήσει η εκλογή της νέας Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λάρνακας για την επόμενη πενταετία και, τέλος, η εκλογή του νέου ή της νέας Επαρχιακού Γραμματέα.

Η συνδιάσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιστορική χρονιά, καθώς το ΑΚΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, αγώνων και προσφοράς. Μέσα από τον συλλογικό διάλογο και τη ζύμωση, επιδιώκεται να τεθούν οι βάσεις για την απαρχή του δεύτερου αιώνα ζωής και δράσης του Κόμματος, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί δύναμη υπεράσπισης του λαού, της Δημοκρατίας, της ειρήνης και της προόδου.

Στόχος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι το ΑΚΕΛ να παραμείνει πρωτοπόρα δύναμη στην επαρχία Λάρνακας, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού και διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο για το καλό της Κύπρου.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε στη Λάρνακα στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ