Πιο επιθετικά στην κυπριακή αγορά η Alpha Bank - Στόχος για ετήσια αύξηση 13% στις χορηγήσεις δανείων

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank προβλέπει αύξηση των χορηγήσεων στην Κύπρο κατά περίπου 13% ετησίως. Η τράπεζα στοχεύει σε αύξηση μεριδίου αγοράς και σε ισχυρότερη θέση, αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη κλίμακα που της έδωσε η εξαγορά της AstroBank. Μέρος της στρατηγικής είναι η εφαρμογή του μοντέλου που ακολουθεί ο Όμιλος και στην Ελλάδα, δηλαδή από την πώληση μεμονωμένων προϊόντων στην κάλυψη όλων των αναγκών κάθε πελάτη.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, στο Investor Day του Ομίλου στην Αθήνα. Η Κύπρος αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αγορά του ομίλου και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εσόδων του.

«Ως η δεύτερη σημαντικότερη αγορά μας, η Κύπρος θα ωφεληθεί από το ίδιο μοντέλο, με κέντρο τον πελάτη», ανέφερε ο κ. Ψάλτης, παρουσιάζοντας τη στρατηγική για την Κύπρο. Όπως πρόσθεσε, η Κύπρος αποτελεί «μια ξεχωριστή πηγή ανάπτυξης κερδών και διαφοροποίησης για τον Όμιλο», αξιοποιώντας τις δυνατότητες και την κλίμακα που έχει ήδη αποκτήσει.





Η ενσωμάτωση της AstroBank

Κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της AstroBank, η οποία προσέφερε στην Alpha Bank μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων και πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες για μικρές επιχειρήσεις, ΜμΕ και πελάτες private banking.

Η μετάπτωση των πληροφοριακών συστημάτων των δύο τραπεζών βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης. «Το πρώτο βήμα είναι να ολοκληρώσουμε την ενσωμάτωση της AstroBank, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση και διατηρώντας τις σχέσεις με τους πελάτες», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται ετήσιες συνέργειες άνω των 20 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027. Σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων, οι συνέργειες εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα από περίπου 56% το 2025, σε pro forma βάση, στο 44% μέχρι το 2030.

Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να ενισχύσει τις ψηφιακές υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας εμπειρίας mobile banking για τους πελάτες του σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Επιτάχυνση χορηγήσεων

Η Alpha Bank στοχεύει σε ετήσια αύξηση των δανείων της στην Κύπρο κατά περίπου 13% μέχρι το 2030, έναντι εκτιμώμενης ετήσιας ανάπτυξης της αγοράς κατά 4%-5%.

«Πριν από την εξαγορά (της Astrobank), κερδίζαμε περίπου το 11% των νέων δανείων, σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιό μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο», είπε ο κ. Ψάλτης. Το μερίδιο της τράπεζας στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ήταν περίπου 5,7% το 2025.

Αυτό είναι και το σημείο που ξεχωρίζει την Κύπρο από την Ελλάδα μέσα στο νέο στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank. «Σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η έμφασή μας είναι να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες πελατών που ήδη έχουμε, η Κύπρος προσφέρει σημαντικά περιθώρια αύξησης μεριδίου αγοράς, μαζί με βαθύτερες σχέσεις με τους πελάτες, περισσότερες καταθέσεις και έσοδα από προμήθειες», πρόσθεσε.

Ενδεικτικό της δυναμικής που είχε αναπτύξει η τράπεζα πριν από την εξαγορά της AstroBank είναι το γεγονός ότι εξασφάλιζε περίπου το 11% των νέων χορηγήσεων στην αγορά, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιό της στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων.

«Η AstroBank μας έδωσε μεγαλύτερη κλίμακα και εξειδικευμένες δυνατότητες στις μικρές επιχειρήσεις, στις ΜμΕ και στο private banking», σημείωσε ο CEO του Ομίλου, προσθέτοντας ότι ο ενιαίος οργανισμός ξεπερνά πλέον τους 125.000 πελάτες.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί στην επέκταση της στεγαστικής πίστης, στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στο wholesale banking, καθώς και σε επιλεγμένες διεθνείς και ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις. Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει την υψηλή ρευστότητά της, χρηματοδοτώντας την επέκταση των εργασιών χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσει νέα βάση χρηματοδότησης.

Από τις καταθέσεις στη διαχείριση περιουσίας

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας της στρατηγικής αφορά τη διαχείριση περιουσίας και τις υπηρεσίες private banking. Σε μια αγορά όπου σημαντικό μέρος του ιδιωτικού πλούτου παραμένει τοποθετημένο σε καταθέσεις, η Alpha Bank επιδιώκει να διευρύνει τη συμμετοχή της στις επενδυτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, στόχος είναι η αύξηση των κεφαλαίων πελατών International και Wealth από περίπου 2,6 δισ. ευρώ σε 3,9 δισ. ευρώ έως το 2030. Αντίστοιχα, τα έσοδα από προμήθειες των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αναμένεται να αυξηθούν από περίπου 15 εκατ. ευρώ σε 25 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά της AstroBank ενισχύει τον συγκεκριμένο τομέα μέσω της ομάδας private banking που διαθέτει, ενώ η Alpha Bank και η στρατηγική συνεργασία της με την UniCredit προσφέρουν πρόσβαση σε επενδυτικά προϊόντα, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Λουξεμβούργο προορίζεται να αποτελέσει το βασικό διεθνές κέντρο private banking του Ομίλου, με προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας το 2027. Η Κύπρος και το Λονδίνο θα συμπληρώνουν το διεθνές δίκτυο, ενώ οι δυνατότητες της AstroBank και της Alpha Trust θα ενταχθούν σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα διαχείρισης περιουσίας.



Περιφερειακός κόμβος

Για την Alpha Bank η Κύπρπος, αποτελεί επίσης βάση για την εξυπηρέτηση διεθνών επιχειρήσεων και πελατών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Κύπρος είναι η αγορά εκτός Ελλάδας στην οποία έχουμε δεσμεύσει το μεγαλύτερο κεφάλαιο», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια αγορά με ισχυρή ρευστότητα και θετικά μακροοικονομικά θεμελιώδη, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες αγορές της ευρύτερης περιοχής και σε μια αναπτυσσόμενη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Το πελατολόγιο περιλαμβάνει κυπριακά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διεθνείς εταιρείες που χρησιμοποιούν την Κύπρο ως βάση δραστηριοποίησης, καθώς και εγχώριους και διεθνείς πελάτες διαχείρισης περιουσίας. Μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την UniCredit, οι πελάτες της τράπεζας έχουν επίσης πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυό της.





Ασφαλιστικές δραστηριότητες

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό έχει και ο ασφαλιστικός τομέας. Οι Universal και Altius διαθέτουν από κοινού μερίδιο περίπου 19% στους κλάδους Ζωής και Υγείας στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κ. Παπαγαρυφάλλου. Ο Όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τις δραστηριότητές του στην ασφάλιση μέσω της ανάπτυξης ιδιόκτητων προϊόντων, ώστε να διατηρεί μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης αξίας.

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, με βασικό πυλώνα την Κύπρο, αναμένεται να συνεισφέρουν περίπου το 18% των συνολικών κερδών το 2030.

Η διοίκηση της Alpha Bank εκτιμά ότι ο συνδυασμός της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, της διευρυμένης τραπεζικής παρουσίας μετά την εξαγορά της AstroBank και της ενίσχυσης των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορεί να καταστήσει την Κύπρο ακόμη σημαντικότερο πυλώνα κερδοφορίας και διαφοροποίησης για τον Όμιλο.

Σημείωση: Τα στοιχεία για την Κύπρο αφορούν το τραπεζικό δίκτυο της Alpha Bank στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της AstroBank, και δεν ταυτίζονται με τον τομέα International του Ομίλου. Οι ασφαλιστικοί στόχοι δεν περιλαμβάνουν την εν εξελίξει συνένωση Universal–Altius.