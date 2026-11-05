Η εκπαίδευση επηρεάζει οριζόντια όλες τις πολιτικές της Κυβέρνησης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Λύκειο και στην ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, στην Πάφο.
Η εκπαίδευση επηρεάζει οριζόντια τις πολιτικές της Κυβέρνησης, λέει ο ΠτΔ
Σημειώνοντας ότι ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση των μαθητών του Λυκείου και στην ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «πραγματικά για μένα ο διάλογος με την κοινωνία και ειδικότερα με τους μαθητές και τη νέα γενιά είναι οξυγόνο». Είναι ο καλύτερος κριτής των όσων αποφασίζουμε ως εκτελεστική εξουσία αλλά και των όσων πρέπει να πράξουμε. Γι' αυτό ανταποκρίθηκα αμέσως θετικά, γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, επεσήμανε.
«Χαίρομαι που αυτή η πρωτοβουλία έχει διευρυνθεί και έχουμε από όλα τα λύκεια για τις τεχνικές σχολές της επαρχίας Πάφου», πρόσθεσε «Η παιδεία, η εκπαίδευση επηρεάζει οριζόντια όλες τις πολιτικές της Κυβέρνησής μας και πραγματικά πιστεύω στο μέλλον της Νέας Γενιάς, πιστεύω στα παιδιά μας και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ», τόνισε.
Απαντώντας σε ερωτήσεις μαθητών του σχολείου στο πλαίσιο ψηφιακής εκπομπής (podcast), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως «είμαι εδώ και ανταποκρίθηκα θετικά γιατί πραγματικά πιστεύω στον διάλογο ευρύτερα με την κυπριακή κοινωνία, αλλά ειδικότερα με τη νέα γενιά.
Πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποιος που βρίσκεται προσωρινά σε μια θέση εξουσίας μείνει κλεισμένος στο γραφείο του, σημαίνει (ότι) δεν έχει καμία επαφή με την κοινωνία», τόνισε.
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