Νέες βολές ΑΚΕΛ για την οικονομία: Στο 5,4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο – «Εξαγγελίες αντί για ουσιαστικές λύσεις»

Όπως αναφέρει, ο πληθωρισμός στην Κύπρο έφτασε το 5,4% τον Οκτώβριο, έναντι 4% στην Ευρωζώνη, ενώ οι αυξανόμενες τιμές επιβαρύνουν τα εισοδήματα. Την ίδια ώρα, σημειώνει, τα κρατικά ταμεία ενισχύονται απρόσμενα και τα πλεονάσματα καταγράφουν ρεκόρ.

Ο κ. Χαραλάμπους επικρίνει την κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι διέθεσε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την ακρίβεια. Κατά τον ίδιο, στο ποσό συνυπολογίζονται εξαγγελίες, υφιστάμενες παροχές, κρατικές υποχρεώσεις και κονδύλια που δεν έχουν δαπανηθεί. Προσθέτει ότι η κυβέρνηση έχει εισέλθει στην προεκλογική εκστρατεία, παρουσιάζοντας τις υποχρεώσεις της ως γενναιοδωρία.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η κυβερνητική γενναιοδωρία κατευθύνθηκε στα υψηλά εισοδήματα, στον μεγάλο πλούτο και στα υπερκέρδη, αντί στους πολλούς που δοκιμάζονται. Ο επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας του ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει τα μέτρα αργοπορημένα, ανεπαρκή και αναποτελεσματικά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κοινωνία χρειάζεται ουσιαστική στήριξη για το ρεύμα, τα καύσιμα, τη θέρμανση, τη στέγη και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, με συγκεκριμένα μέτρα που, όπως αναφέρει, έχει ήδη καταθέσει το ΑΚΕΛ.

Τέλος, σημειώνει ότι τα αυξημένα πλεονάσματα δεν αποτελούν κυβερνητικά τρόπαια, αλλά αποτέλεσμα των θυσιών των εργαζομένων και της κυπριακής κοινωνίας, και ότι πρέπει να επιστραφούν στην κοινωνία με λελογισμένο τρόπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ