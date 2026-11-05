Ακριβά φαίνεται πως κόστισε στον Ντόναλντ Τραμπ η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μέσα σε λίγες ώρες είδε την εκτιμώμενη προσωπική του περιουσία να μειώνεται κατά 73 εκατομμύρια δολάρια. Η ήττα των Ρεπουμπλικανών συνοδεύτηκε από σημαντική πτώση της μετοχής της Trump Media & Technology Group, της εταιρείας στην οποία ανήκει η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.
Ακριβό το εκλογικό «χαστούκι» για τον Τραμπ: Του κόστισε 73 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές είχε και οικονομικό κόστος για τον Αμερικανό πρόεδρο. Η μετοχή της Trump Media βυθίστηκε σε ιστορικό χαμηλό, ενώ ο ίδιος επιμένει ότι το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό εάν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.
Σύμφωνα με το Forbes, η μετοχή της Trump Media κατέγραψε απώλειες άνω του 11% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και την εξασφάλιση πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.
Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την περιουσία του Αμερικανού προέδρου, η οποία εκτιμάται συνολικά σε περίπου 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κατρακύλα σε ιστορικό χαμηλό
Η μετοχή της Trump Media υποχώρησε μέχρι τα 5,23 δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό και ξεπερνώντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 5,40 δολαρίων που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.
Η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας ήταν ήδη επιβαρυμένη, καθώς από τις αρχές του 2026 η αξία της μετοχής είχε μειωθεί περισσότερο από 55%.
Η πτώση επηρέασε άμεσα την αποτίμηση της περιουσίας του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο ίδιος έχασε αντίστοιχο ποσό σε μετρητά. Πρόκειται για μείωση της εκτιμώμενης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων.
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