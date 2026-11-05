Ακριβό το εκλογικό «χαστούκι» για τον Τραμπ: Του κόστισε 73 εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία

Σύμφωνα με το Forbes, η μετοχή της Trump Media κατέγραψε απώλειες άνω του 11% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και την εξασφάλιση πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε την περιουσία του Αμερικανού προέδρου, η οποία εκτιμάται συνολικά σε περίπου 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κατρακύλα σε ιστορικό χαμηλό

Η μετοχή της Trump Media υποχώρησε μέχρι τα 5,23 δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό χαμηλό και ξεπερνώντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ των 5,40 δολαρίων που είχε σημειωθεί μόλις την προηγούμενη εβδομάδα.

Η χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας ήταν ήδη επιβαρυμένη, καθώς από τις αρχές του 2026 η αξία της μετοχής είχε μειωθεί περισσότερο από 55%.

Η πτώση επηρέασε άμεσα την αποτίμηση της περιουσίας του Τραμπ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι ο ίδιος έχασε αντίστοιχο ποσό σε μετρητά. Πρόκειται για μείωση της εκτιμώμενης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων.