Σοκ στη Γερμανία: Νεκρός σε ξενοδοχείο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βαυαρίας – Είχε αισθανθεί αδιαθεσία λίγες ώρες νωρίτερα

Την είδηση επιβεβαίωσαν η Αστυνομία και η Εισαγγελία του Βερολίνου, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας για τη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Αϊβάνγκερ εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή Μίτε, στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας.

Η Εισαγγελία και η αρμόδια υπηρεσία του γερμανικού Τμήματος Ανθρωποκτονιών διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο εμπλοκής τρίτου προσώπου.

Είχε αισθανθεί αδιαθεσία πριν από κομματική εκδήλωση

Ο 55χρονος πολιτικός βρισκόταν στο Βερολίνο για τα εγκαίνια του νέου γραφείου του κόμματός του, των Ελεύθερων Ψηφοφόρων (Freie Wähler).

Ωστόσο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, δεν παρέστη στην προγραμματισμένη εκδήλωση, καθώς είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει.

Αργότερα, όταν δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του, εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου dpa, διατάχθηκε νεκροτομή, η οποία αναμενόταν να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (5/11), ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του.

Σοκ στην κυβέρνηση της Βαυαρίας

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, χαρακτήρισε τον θάνατο του Αϊβάνγκερ «απόλυτη τραγωδία», δηλώνοντας ότι η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση.

«Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας βρίσκονται τώρα πρωτίστως στην οικογένειά του και στα παιδιά του», ανέφερε.

Σε ένδειξη πένθους, ο Ζέντερ διέταξε την υποστολή των σημαιών στα κρατικά κτίρια της Βαυαρίας την Πέμπτη (5/11), καθώς και την ημέρα της κηδείας.

Ποιος ήταν ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ ήταν επικεφαλής των Ελεύθερων Ψηφοφόρων στη Βαυαρία από το 2006 και πρόεδρος του κόμματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο από το 2010.

Υπό την ηγεσία του, το κόμμα εισήλθε στο κοινοβούλιο της Βαυαρίας το 2008 και συμμετείχε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση του κρατιδίου το 2018, ως μικρότερος κυβερνητικός εταίρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

Από το 2018 κατείχε τη θέση του υπουργού Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενέργειας, καθώς και του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Το 2023 είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για αντισημιτικό φυλλάδιο που χρονολογούνταν από τα μαθητικά του χρόνια. Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι ήταν ο συντάκτης του, παραδεχόμενος, ωστόσο, ότι είχε στην κατοχή του αντίτυπα του φυλλαδίου.

Ο Αϊβάνγκερ αφήνει πίσω του τη σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους.