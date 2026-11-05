Η Αίγυπτος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν θα εφαρμοστεί - Εταίροι μας Κύπρος και Ελλάδα»

Σε συνέντευξή του στην αιγυπτιακή εφημερίδα Ahram Online, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου, Νάντερ Ζάκι, ξεκαθαρίζει ότι η βελτίωση των σχέσεων Καΐρου και Άγκυρας δεν συνεπάγεται αλλαγή της αιγυπτιακής θέσης απέναντι στη συμφωνία που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη το 2019.

Όπως αναφέρει, το μνημόνιο παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και επηρεάζει τα δικαιώματα της Αιγύπτου στην υφαλοκρηπίδα της Μεσογείου.

«Η θέση μας είναι σαφής, ρητή και αδιαπραγμάτευτη», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η Αίγυπτος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και των θαλάσσιων συνόρων της.

«Το μνημόνιο δεν θα εφαρμοστεί»

Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος επιμένει ότι η συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης δεν μπορεί να δημιουργήσει νομικές υποχρεώσεις για τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν σε αυτήν. Υπενθυμίζει ότι το Κάιρο είχε χαρακτηρίσει το μνημόνιο άκυρο ήδη από το 2019 και διατηρεί αμετάβλητη τη θέση του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αίγυπτος έχει συγκεντρώσει νομικό φάκελο με τις παρατυπίες που εντοπίζει στη συμφωνία και εξετάζει τις διαθέσιμες δυνατότητες αντίδρασης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι από τους κανόνες του δεσμεύουν τα κράτη ως εθιμικό διεθνές δίκαιο, ακόμη και όταν δεν έχουν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, όπως συμβαίνει με την Τουρκία.

«Το γεγονός ότι η Λιβύη και η Τουρκία έχουν συνάψει ένα μνημόνιο δεν σημαίνει ότι αυτό είναι νομικά δεσμευτικό για την Αίγυπτο», σημειώνει.

Επαναλαμβάνει μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση ότι, μέχρι να εξευρεθεί λύση, η αιγυπτιακή θέση δεν πρόκειται να μεταβληθεί.

Στο πλευρό της Αιγύπτου Κύπρος και Ελλάδα

Ξεχωριστή σημασία για τη Λευκωσία έχει η αναφορά του Νάντερ Ζάκι στον ρόλο της Κύπρου και της Ελλάδας.

Όπως εξηγεί, πέραν των νομικών ενεργειών, η Αίγυπτος ακολουθεί και πολιτική προσέγγιση, επιδιώκοντας συντονισμό με τις δύο χώρες, ενώ διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και τη Λιβύη.

«Θεωρούμε επίσης την Ελλάδα και την Κύπρο εταίρους σε αυτό το ζήτημα», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επιβεβαιώνει ότι, παρά τη διπλωματική προσέγγιση μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας, η αιγυπτιακή κυβέρνηση εξακολουθεί να συνυπολογίζει τα συμφέροντα και τις θέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας στις συζητήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες.

Τι απαντά στην τουρκική πρόταση για 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απάντηση του Αιγύπτιου εκπροσώπου σε ερώτηση για την τουρκική πρόταση που φέρεται να προσφέρει στην Αίγυπτο επιπλέον θαλάσσια περιοχή έκτασης 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ο Νάντερ Ζάκι αποφεύγει να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη προσέγγιση, επισημαίνοντας ότι τέτοια ζητήματα δεν μπορούν να επιλυθούν με πολιτικές δηλώσεις.

«Από πού θα προέλθουν αυτά τα 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα; Από θαλάσσιες περιοχές που καλύπτονται από τη συμφωνία με τη Λιβύη ή από ύδατα στα οποία έχουν δικαιώματα άλλα κράτη;», διερωτάται.

Ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε οριοθέτηση θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένους χάρτες, νομική τεκμηρίωση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων χωρών.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς το Κάιρο απορρίπτει την ιδέα διμερών διευθετήσεων που θα μπορούσαν να παραγνωρίζουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών.

Θετικά μηνύματα από την Άγκυρα, αλλά χωρίς υποχωρήσεις

Παρά τις διαφωνίες, ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα από την Τουρκία και τη Λιβύη.

Όπως αναφέρει, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έχει διαβεβαιώσει ότι η Άγκυρα κατανοεί τις αιγυπτιακές ανησυχίες και επιθυμεί την εξεύρεση συνεννόησης.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποιεί ότι η διαδικασία θα απαιτήσει χρόνο και πως δεν μπορεί να υπάρξει άμεση λύση.

Περιγράφει τη σχέση της Αιγύπτου με την Τουρκία ως μια μορφή «επιλεκτικής σύμπλευσης», κατά την οποία οι δύο χώρες συνεργάζονται σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, χωρίς να εγκαταλείπουν τις διαφωνίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, Κάιρο και Άγκυρα συντονίζονται σε περιφερειακά θέματα, όπως η κατάσταση στο Σουδάν, η ασφάλεια στον Κόλπο, οι εξελίξεις στο Κέρας της Αφρικής και οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πηγή: Ahram Online