Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Α' Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού (ΣΥΒΙΠΕΛ) εκλέχθηκε ο Ντίνος Έλληνας μετά την έκτακτη συενδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου στις 4 Νοεμβρίου.
Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Α’ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού ο Ντίνος Έλληνας
Η εκλογή του ακολουθεί την παραίτηση του πρώην προέδρου, Ανδρέα Χατζηπαναγή, η οποία είχε υποβληθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026.
Η εκλογή του ακολουθεί την παραίτηση του πρώην προέδρου, Ανδρέα Χατζηπαναγή, η οποία είχε υποβληθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκλογή του κ. Έλληνα ακολούθησε την παραίτηση του μέχρι πρότινος Προέδρου, Ανδρέα Χατζηπαναγή, η οποία υποβλήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος: Ντίνος Έλληνας (E.S.D. Allfreight Services Limited)
Γραμματέας: Λίτσα Δαμιανού (Retal Cyprus Ltd)
Ταμίας: Καρολίνα Φυτίδου (Retal Cyprus Ltd)
Μέλος: Μάριος Κωνσταντούρας (Lordos United Plastics Public
Μέλος: Χριστάκης Σεργίδης (Biogena (API) Limited)
Μέλος: Στέλιος Στυλιανού (Assia Mare Limited - Mellona)
Μέλος: Ανδρέας Καλλής (Philomedon Carton Industry Limited)
Ο κ. Ντίνος Έλληνας διαθέτει μακρά και επιτυχημένη διοικητική πορεία. Από το 1998 διατελεί Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Allfreight Services Ltd. Παράλληλα, υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λεμεσού (Ιανουάριος 2012 – Ιούνιος 2024) και ως Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών.
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