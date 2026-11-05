Ολοκληρώθηκε σήμερα, 5 Νοεμβρίου, η κατάθεση και η αντεξέταση του Ανώτερου Υπαστυνόμου ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος.
Δίκη Φαίδωνος: Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση ανώτερου υπαστυνόμου - Αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα καταθέσει ο Αριστοδήμου
Συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, με την κατάθεση και γνωστού δικηγόρου – Επόμενη δικάσιμος στις 10 Νοεμβρίου, ενώ η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, Χρήστος Πουργουρίδης και Νώντας Κορακίδης, αναμένουν να ενημερωθούν κατά πόσον θα καταθέσει ως μάρτυρας ο Αριστοδήμου, κατά την επόμενη δικάσιμο, στις 10 Νοεμβρίου.
Κατά τη σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε η κυρίως εξέταση του Ανώτερου Υπαστυνόμου και ακολούθησε η αντεξέτασή του από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ακολούθως κατέθεσε γνωστός δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να είχε εμπλοκή στην κατάθεση της παραπονούμενης κατά την περίοδο που, σύμφωνα με την υπόθεση, φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα.
Η δίκη συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.
Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.
Ο κ. Φαίδωνος έχει απαντήσει μη παραδοχή και στις 5 κατηγορίες.
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