Τέταρτο κύκλωμα σε ένα μήνα αποκαλύπτεται στην Ελλάδα: Από €150 μέχρι €7.000 η «ταρίφα» - Έρευνα για δωροδοκίες και πλαστογραφίες στην Πολεοδομία Κατερίνης

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται τέσσερις υπάλληλοι της υπηρεσίας, ανάμεσά τους και ο διευθυντής της Πολεοδομίας, καθώς και επτά ιδιώτες μηχανικοί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με την οποία ιδιώτης μηχανικός φέρεται να ζητούσε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.

Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψαν στοιχεία για συγκεκριμένες «ταρίφες», οι οποίες φέρονται να ξεκινούσαν από 150 ευρώ για την έκδοση οικοδομικής άδειας και να έφθαναν τις 6.000 έως 7.000 ευρώ για υποθέσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων.

Οι «ταρίφες» και ο τρόπος παράδοσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα χρήματα παραδίδονταν συνήθως μέσα σε φακέλους ή ατζέντες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ακόμη και εταιρείες ταχυμεταφορών και συγγενικά πρόσωπα, ώστε να αποφεύγονται υποψίες.

Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι δεν δίνονταν πάντα χρηματικά ανταλλάγματα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση φέρεται να ανταλλασσόταν με έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα αγαθά.

Συνθηματικές εκφράσεις και παρακολουθήσεις

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία περιλάμβανε και άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καταγράφηκαν συνομιλίες στις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν συνθηματικές εκφράσεις και χειρονομίες για τον καθορισμό των ποσών που ζητούνταν.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση και νόθευση εγγράφων, μεταξύ άλλων.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή της Πολεοδομίας δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αμειβόμενη ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη του, υποστηρίζοντας ότι η νομιμότητά της αποτελεί ζήτημα που θα εξεταστεί κατά τη δικαστική διαδικασία.

Πάνω από 135.000 ευρώ το παράνομο όφελος

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στο φερόμενο κύκλωμα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 135.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα έχει καταγράψει συνολικά 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές.