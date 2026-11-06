Ιάπωνας υπουργός κατηγορεί το X για λάθη μετάφρασης με διπλωματικές συνέπειες

Ο Ακαζάουα διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι γνώριζε ποιος είναι ο εν ενεργεία πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές. Η δήλωση έγινε μετά τη μετάφραση ανάρτησής του, η οποία περιλάμβανε φωτογραφίες και στην οποία εμφανίστηκε λανθασμένα το όνομα πρώην πρωθυπουργού της χώρας.

«Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για σοβαρό ζήτημα. Είναι πιθανό... το κοινό στο Μπανγκλαντές να σχηματίσει την εντύπωση ότι ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δεν γνωρίζει καν ποιος είναι ο πρωθυπουργός τους», δήλωσε ο Ακαζάουα στους δημοσιογράφους.

Στην αρχική ανάρτησή του στο X, στις 28 Οκτωβρίου, ο Ακαζάουα είχε γράψει ότι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές, Ταρίκ Ραχμάν, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ιαπωνία. Η αυτόματη μετάφραση, ωστόσο, παρουσίασε την ανάρτηση σαν να είχε συναντηθεί με τη Σεΐχ Χασίνα, την πρώην πρωθυπουργό του Μπανγκλαντές, η οποία ζει εξόριστη στην Ινδία μετά τη μαζική εξέγερση του 2024.

Ο υπουργός είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που εκτέθηκε εξαιτίας σφάλματος μετάφρασης στην πλατφόρμα. Ανέφερε ότι παρόμοιο λάθος έγινε σε ανάρτηση για τη διαδικτυακή συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον υπουργό Πετρελαίου του Κουβέιτ, Ταρέκ Αλ-Ρουμί. Η μετάφραση ανέφερε λανθασμένα ότι είχε συνομιλήσει με τον υπουργό Ενέργειας του Κατάρ.

Ο Ακαζάουα πρόσθεσε ότι λανθασμένο όνομα περιλαμβανόταν και στη μετάφραση ανάρτησής του σχετικά με συνάντηση με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ.

«Μου έχει συμβεί τρεις φορές», δήλωσε, καλώντας την πλατφόρμα X να διορθώσει το εργαλείο μετάφρασης.

Η πλατφόρμα X δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του πρακτορείου AFP για σχόλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ