Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει το Σάββατο ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης, για να προεδρεύσει συνεδρίας της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).
Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Λουκαΐδης για συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Εξωτερικών της ΚΣΣΕ
Ο βουλευτής θα προεδρεύσει συνεδρίας της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις 9-11 Νοεμβρίου, στην έδρα του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, τα μέλη της Υποεπιτροπής θα συναντηθούν με αξιωματούχους του ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών είναι η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Rosemary Di Carlo, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Νομικές Υποθέσεις, Elinor Jane Britt Hammarskjöld, και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα, Mohamed Yahya. Τα μέλη θα έχουν επίσης επαφές με Μόνιμους Αντιπροσώπους χωρών μελών του ΟΗΕ.
Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρία Μιχαήλ, και ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ, Γιώργος Λουκαΐδης, θα παραθέσουν δεξίωση προς τιμήν των μελών της Υποεπιτροπής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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