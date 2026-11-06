Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Λουκαΐδης για συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Εξωτερικών της ΚΣΣΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, τα μέλη της Υποεπιτροπής θα συναντηθούν με αξιωματούχους του ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών είναι η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Rosemary Di Carlo, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Νομικές Υποθέσεις, Elinor Jane Britt Hammarskjöld, και ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικά Θέματα, Mohamed Yahya. Τα μέλη θα έχουν επίσης επαφές με Μόνιμους Αντιπροσώπους χωρών μελών του ΟΗΕ.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Μαρία Μιχαήλ, και ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της ΚΣΣΕ, Γιώργος Λουκαΐδης, θα παραθέσουν δεξίωση προς τιμήν των μελών της Υποεπιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ