Νεκρός Τούρκος στρατιώτης από πυρά στα σύνορα με το Ιράν

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο, ο στρατιώτης σκοτώθηκε στις 31 Οκτωβρίου, ενώ επιχειρούσε να αποτρέψει παράνομη διέλευση των συνόρων στον τομέα του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα πυρά προήλθαν από το Ιράν.

Ο στρατιώτης τραυματίστηκε κατά την επέμβαση και, παρά την ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι τουρκικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα. Αξιωματούχοι από την Τουρκία και το Ιράν συναντήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου για να συζητήσουν την κατάσταση, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Το Ιράν ξεκίνησε επίσης έρευνα «προκειμένου να χυθεί φως στο εν λόγω συμβάν», με στόχο, όπως ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο, την πλήρη εξιχνίασή του μέσω διεξοδικής έρευνας σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές.

Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο που φρουρείται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, στα σύνορα μήκους 500 χιλιομέτρων που χωρίζουν την Τουρκία από το Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ