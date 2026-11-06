Lady Gaga, Jack White και Blondie στους υποψηφίους για το Songwriters Hall of Fame

Από την ίδρυσή του, το 1969, το Songwriters Hall of Fame τιμά κάθε χρόνο τόσο τους ερμηνευτές-τραγουδοποιούς όσο και όσους επικεντρώνονται αποκλειστικά στη σύνθεση τραγουδιών. Τα μέλη του μπορούν να ψηφίσουν έως και τρεις υποψηφίους σε κάθε κατηγορία, μέχρι τα μεσάνυχτα της 14ης Δεκεμβρίου.

Στους ερμηνευτές-τραγουδοποιούς που είναι υποψήφιοι περιλαμβάνονται επίσης η Shakira, η P!nk, η Sia, καθώς και οι Dusty Hill, Billy Gibbons και Frank Beard των ZZ Top. Στη λίστα βρίσκονται ακόμη οι Gerry Beckley και Dewey Bunnell των America, ο Boy George, ο Ne-Yo, ο Vince Gill, ο Grandmaster Melle Mel και οι War.

Στην κατηγορία των δημιουργών που δεν ερμηνεύουν οι ίδιοι τα τραγούδια τους περιλαμβάνονται η Kandi Burruss, δημιουργός των «No Scrubs» των TLC και «Bills, Bills, Bills» των Destiny's Child, και ο Pete Bellotte, δημιουργός των «Hot Stuff» και «I Feel Love» της Donna Summer. Υποψήφιοι είναι επίσης οι Stargate, το ντουέτο πίσω από τα «Irreplaceable» της Beyoncé και «Diamonds» της Rihanna, καθώς και οι Boy Meets Girl, που υπέγραψαν τα «I Wanna Dance With Somebody» και «How Will I Know» της Whitney Houston.

Στη λίστα βρίσκεται ακόμη ο Dan Wilson, στις επιτυχίες του οποίου περιλαμβάνονται το «Closing Time» των Semisonic και το «Someone Like You» της Adele, καθώς και ο Andreas Carlsson, συνδημιουργός των «I Want It That Way» των Backstreet Boys και «Bye Bye Bye» των NSYNC. Υποψήφιοι είναι και οι Stock Aitken Waterman, γνωστοί για το «Never Gonna Give You Up» του Rick Astley και το «I Should Be So Lucky» της Kylie Minogue.

Δικαίωμα ένταξης στο Songwriters Hall of Fame αποκτά κάθε τραγουδοποιός όταν συμπληρώσει 20 χρόνια από την πρώτη εμπορική κυκλοφορία τραγουδιού του.

Σύμφωνα με το Pitchfork, οι τελικοί τιμώμενοι θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ