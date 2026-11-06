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Ευρώπη

Προειδοποίηση Μελόνι για επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών – Κυβερνοεπιθέσεις και ψευδείς συναγερμοί

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε ψευδείς απειλές για βόμβα και στην επίθεση κατά του Γαλλικού Ιδρύματος Αίματος.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατήγγειλε σήμερα κυβερνοεπιθέσεις «κατά των πολιτικών υποδομών». Αναφέρθηκε επίσης σε ψευδείς απειλές για βόμβα και στην επίθεση κατά του Γαλλικού Ιδρύματος Αίματος.

«Δεν είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε αν η επίθεση» κατά της Γαλλίας, «οι ψευδείς συναγερμοί για βόμβα σε αεροπλάνα ή ακόμη οι επιθέσεις εναντίον καταστημάτων τροφίμων συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, όλα αυτά μάς υποδεικνύουν χωρίς καμιά αμφιβολία το ίδιο πράγμα: σήμερα οι πολιτικές υποδομές είναι αυτές που στοχοποιούνται», δήλωσε η Μελόνι σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Βερόνα, στη βορειοανατολική Ιταλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΕΛΟΝΙ

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