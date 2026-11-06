Προειδοποίηση Μελόνι για επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών – Κυβερνοεπιθέσεις και ψευδείς συναγερμοί

«Δεν είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε αν η επίθεση» κατά της Γαλλίας, «οι ψευδείς συναγερμοί για βόμβα σε αεροπλάνα ή ακόμη οι επιθέσεις εναντίον καταστημάτων τροφίμων συνδέονται μεταξύ τους. Ωστόσο, όλα αυτά μάς υποδεικνύουν χωρίς καμιά αμφιβολία το ίδιο πράγμα: σήμερα οι πολιτικές υποδομές είναι αυτές που στοχοποιούνται», δήλωσε η Μελόνι σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο εκδήλωσης στη Βερόνα, στη βορειοανατολική Ιταλία.

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