Συνολικά 25.739 αστυνομικοί και στελέχη της τουρκικής αστυνομίας θα αναλάβουν την ασφάλεια της Συνόδου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.
Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την COP31 στην Τουρκία – Επί ποδός 25.739 αστυνομικοί στην Αττάλεια
Η Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου, υπό την αιγίδα του Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας, τα μέτρα θα καλύπτουν τον εκθεσιακό χώρο Antalya EXPO, όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος, το αεροδρόμιο, τα ξενοδοχεία και τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης.
Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες.
Η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διεθνούς Συνόδου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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