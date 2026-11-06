Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την COP31 στην Τουρκία – Επί ποδός 25.739 αστυνομικοί στην Αττάλεια

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας, τα μέτρα θα καλύπτουν τον εκθεσιακό χώρο Antalya EXPO, όπου θα διεξαχθεί η Σύνοδος, το αεροδρόμιο, τα ξενοδοχεία και τις βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης.

Στη διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί και υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες.

Η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διεθνούς Συνόδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ