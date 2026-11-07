Αμοιβή έως 20 εκατ. δολάρια από τις ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, περιλαμβανομένων επιστημόνων, καθώς και τις μετακινήσεις τους, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η CENTCOM, η διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά ότι δεν θα «επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Το περασμένο Σάββατο δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός «εξουδετέρωσε τις πυρηνικές δυνατότητες» της Τεχεράνης και ότι απομένει να «ασχοληθούμε» με «μια ή δυο τοποθεσίες, θα έλεγα». Αναφερόταν στο όρος Κολάνγκ, γνωστό ως «Pickaxe Mountain», όπου, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας, υπάρχουν υποψίες ότι κατασκευάζεται υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση.

Το Ιράν αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Επιμένει, ωστόσο, ότι έχει δικαίωμα να διατηρεί πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και ότι δεν πρόκειται να το απεμπολήσει.

Παρά τους πρόσφατους επανειλημμένους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις, με τη μεσολάβηση του εμιράτου του Κατάρ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Η προσπάθεια στρατολόγησης πρακτόρων που γνωστοποίησε η CENTCOM αποτελεί προϋπάρχουσα πρωτοβουλία, ενταγμένη σε πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Θυμίζει τις προσπάθειες της CIA, στις αρχές του 2026, να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού. Τότε το Πεκίνο είχε αντιδράσει, δηλώνοντας ότι λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» κατά ξένων εγχειρημάτων κατασκοπείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ