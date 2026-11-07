Ο Τραμπ απαντά στην ήττα με σκληρή γραμμή: Νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου ο Στίβεν Μίλερ – «Ένας επικίνδυνος ξενοφοβικός» λένε οι Δημοκρατικοί

Ο 41χρονος Μίλερ αντικαθιστά τη Σούζι Γουάιλς, η οποία αποχωρεί από τη θέση της προσωπάρχη και μετακινείται στον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ. Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Σύμφωνα με το Reuters και το Associated Press, η επιλογή του Μίλερ ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι ο Τραμπ δεν προτίθεται να μετριάσει την πολιτική του μετά την εκλογική ήττα, αλλά αντιθέτως προετοιμάζεται για μια πιο συγκρουσιακή περίοδο απέναντι στη νέα πλειοψηφία των Δημοκρατικών.

«Ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους μου»

Την απόφαση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον Μίλερ έναν από τους πλέον έμπιστους συμβούλους του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη Σούζι Γουάιλς για την προσφορά της, υποστηρίζοντας ότι επιτέλεσε εξαιρετικό έργο κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξήγησε ότι επιθυμούσε μια αλλαγή στην ηγεσία του επιτελείου του. Εξήρε τις ικανότητες του Μίλερ, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στο πλευρό του από την αρχή της πολιτικής του διαδρομής και ότι διαθέτει τόσο πολιτική εμπειρία όσο και διοικητικές ικανότητες.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι η αντικατάσταση της Γουάιλς συνδέεται με την ήττα των Ρεπουμπλικανών, υποστηρίζοντας ότι απλώς είχε έρθει η ώρα για αλλαγή. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για την πολιτική και επικοινωνιακή λειτουργία του Λευκού Οίκου πριν από τις εκλογές.

Ποιος είναι ο Στίβεν Μίλερ

Ο Στίβεν Μίλερ συγκαταλέγεται στους μακροβιότερους και πιο επιδραστικούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ. Εντάχθηκε στην προεκλογική εκστρατεία του το 2016 ως συντάκτης ομιλιών και στη συνέχεια ανέλαβε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας της πρώτης προεδρικής του θητείας, από το 2017 έως το 2021.

Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, ο Μίλερ ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή προσωπάρχη αρμόδιου για την πολιτική, αποκτώντας επιρροή σε ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών αποφάσεων.

Το όνομά του έχει συνδεθεί κυρίως με τη μεταναστευτική πολιτική και τις επιχειρήσεις απέλασης μεταναστών. Σύμφωνα με το Reuters, υπήρξε κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει δραστικά τις συλλήψεις μεταναστών, θέτοντας ως στόχο τις 3.000 συλλήψεις ημερησίως.

Η πολιτική αυτή οδήγησε σε διεύρυνση των επιχειρήσεων των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης, περιλαμβάνοντας και πρόσωπα που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες επί δεκαετίες.

Η επιρροή του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο μεταναστευτικό. Ο Μίλερ έχει διαδραματίσει ρόλο στην προώθηση περικοπών στο ομοσπονδιακό προσωπικό, στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης με πανεπιστήμια και στην κατάργηση προγραμμάτων διαφορετικότητας και συμπερίληψης.

Επιλογή σύγκρουσης αντί συνεννόησης

Η τοποθέτηση του Μίλερ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας. Ο Τραμπ θα κληθεί να κυβερνήσει τα επόμενα δύο χρόνια με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητά τους να εμποδίζουν νομοθετικές πρωτοβουλίες και να διεξάγουν έρευνες για τη λειτουργία της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι η επιλογή του Μίλερ προμηνύει πιο επιθετική προσέγγιση τόσο στην εσωτερική πολιτική όσο και στις σχέσεις με το Κογκρέσο.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο πρακτορείο ότι ο Τραμπ επιβραβεύει τους συνεργάτες που του παραμένουν περισσότερο πιστοί, αντί να αλλάζει πολιτική κατεύθυνση.

Ανάλογη είναι η εκτίμηση του Axios, το οποίο επισημαίνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντικαθιστά ένα πρόσωπο που λειτουργούσε συχνά ως παράγοντας συγκράτησης στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου με έναν από τους πλέον αποφασιστικούς υποστηρικτές της σκληρής πολιτικής του ατζέντας.

Η αποχώρηση της Σούζι Γουάιλς

Η 69χρονη Σούζι Γουάιλς υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα του στενού επιτελείου του Τραμπ. Είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, ενώ έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της πιστώθηκε την προσπάθεια επιβολής μεγαλύτερης πειθαρχίας στη λειτουργία του προεδρικού επιτελείου και τον περιορισμό των εσωτερικών διαρροών.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γουάιλς υπέβαλε την παραίτησή της το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στον πολιτικό του μηχανισμό.

Σε δημόσια δήλωσή της, η ίδια χαρακτήρισε τη θητεία της στον Λευκό Οίκο τιμή ζωής και εξέφρασε υπερηφάνεια για όσα επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον πρόεδρο.

Έντονες αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Η επιλογή του Μίλερ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών.

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στον νέο προσωπάρχη, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο ξενοφοβικό και εξτρεμιστή.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση του Τσακ Σούμερ, ο οποίος υποστήριξε ότι η επιλογή αποδεικνύει πως ο Τραμπ δεν άντλησε διδάγματα από την εκλογική ήττα. Ο Σούμερ κατηγόρησε τον Μίλερ για τον ρόλο του στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής και προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θα αντιταχθούν στις πρωτοβουλίες του.

Αντίθετα, στελέχη της κυβέρνησης και Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες υποδέχθηκαν θετικά τον διορισμό, προβάλλοντας την εμπειρία και τη στενή συνεργασία του Μίλερ με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανάληψη της θέσης από τον Στίβεν Μίλερ σηματοδοτεί, συνεπώς, μια κρίσιμη αλλαγή στην ηγεσία του Λευκού Οίκου. Παρότι ο Τραμπ αρνείται ότι συνδέεται με τις ενδιάμεσες εκλογές, η απόφασή του ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η απάντησή του στην ήττα δεν θα είναι η πολιτική μετριοπάθεια, αλλά η συνέχιση της ατζέντας του με μεγαλύτερη ένταση.

Πηγές: Reuters / Associated Press / Axios / The Guardian / The Washington Post