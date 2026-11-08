Δημοσκόπηση Alpha: Στο 35% η ικανοποίηση για Χριστοδουλίδη - Η σύγκριση με τον Αναστασιάδη και τα υπόλοιπα κόμματα

Όπως επισημαίνει η Μαρίνα Οικονομίδου, μόλις το 35% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο με τον οποίο ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ το 64% εκφράζει δυσαρέσκεια. Ειδικότερα, το 9% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο και το 26% αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 38% απαντά ότι είναι «όχι και τόσο» ικανοποιημένο και το 26% καθόλου ικανοποιημένο.

Σύμφωνα με την αρθρογράφο, τα ποσοστά αυτά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στις αρχές του έτους, περίοδο κατά την οποία είχε ξεσπάσει η υπόθεση του «videogate», γεγονός που φαίνεται να επηρέασε την εικόνα τόσο του Προέδρου όσο και της κυβέρνησης.

Αντίθετα, η Μαρίνα Οικονομίδου σημειώνει ότι τα υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης καταγράφηκαν την άνοιξη, με την αξιολόγηση του Προέδρου να φτάνει το 39% τον Μάρτιο και το 41% τον Μάιο. Κατά την ίδια ανάλυση, στη βελτίωση αυτή ενδέχεται να συνέβαλαν οι χειρισμοί της κυβέρνησης σε διεθνείς εξελίξεις, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα που αφορούσαν την ευρωπαϊκή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το κατά πόσο τα σημερινά ποσοστά μπορούν να επηρεάσουν μια μελλοντική εκλογική αναμέτρηση αποτελεί, σύμφωνα με την ανάλυση, ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Rai Consultants Ltd, Ολύμπιος Τουμάζος, αναφέρει στον «Alpha της Κυριακής» ότι η σημερινή αξιολόγηση της διακυβέρνησης είναι περισσότερο αρνητική παρά θετική. Την ίδια στιγμή, διευκρινίζει ότι η ικανοποίηση από την άσκηση της εξουσίας δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πρόθεση ψήφου στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Η σύγκριση με τον Νίκο Αναστασιάδη

Η Μαρίνα Οικονομίδου παραθέτει και τη σύγκριση με την πρώτη θητεία του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη. Σύμφωνα με τον Ολύμπιο Τουμάζο, τα ποσοστά ικανοποίησης εκείνης της περιόδου κυμαίνονταν μεταξύ 45% και 50%, καταγράφοντας αισθητά καλύτερες επιδόσεις από τις σημερινές.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ίδιος μέσω της ανάλυσης, οι συνθήκες των δύο περιόδων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. Από τη μία, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέλαβε σε περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης και ολοκλήρωσε τη θητεία του με σημαντική βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών. Από την άλλη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρέλαβε μια οικονομία σε πολύ καλύτερη κατάσταση, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε να διαχειριστεί δυσμενέστερες γεωπολιτικές συνθήκες και ένα πιο σύνθετο περιβάλλον στο Κυπριακό.

Αρνητική η εικόνα για την πορεία της χώρας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Μαρίνα Οικονομίδου και στο πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες τη συνολική πορεία της χώρας. Τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι το 59% θεωρεί πως η Κύπρος κινείται προς λανθασμένη κατεύθυνση, ενώ μόνο το 21% πιστεύει ότι η πορεία είναι σωστή. Ένα επιπλέον 18% δεν τοποθετείται ούτε θετικά ούτε αρνητικά.

Εξωτερική πολιτική και εσωτερική διακυβέρνηση σε διαφορετικές τροχιές

Όπως υπογραμμίζει η αρθρογράφος, η έρευνα επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η εξωτερική πολιτική παραμένει το ισχυρότερο χαρτί της προεδρίας Χριστοδουλίδη.

Στην εσωτερική διακυβέρνηση, μόλις το 29% των πολιτών εμφανίζεται ικανοποιημένο, ενώ το 69% δηλώνει δυσαρεστημένο. Αντίθετα, στην εξωτερική πολιτική οι θετικές αξιολογήσεις ανέρχονται στο 51%, ποσοστό που ξεπερνά τις αρνητικές κρίσεις και καταδεικνύει μια σαφώς διαφορετική εικόνα.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη συνολική αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζει η Μαρίνα Οικονομίδου, το 33% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, ενώ το 65% εμφανίζεται δυσαρεστημένο.

Υγεία πρώτη, διαφθορά τελευταία

Στην ανάλυσή της, η Μαρίνα Οικονομίδου σημειώνει ότι η υγεία είναι ο τομέας που συγκεντρώνει τις πιο θετικές αξιολογήσεις, με ποσοστό ικανοποίησης 46%, κάτι που ενδεχομένως συνδέεται και με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Ακολουθεί το μεταναστευτικό, όπου το 37% των πολιτών εμφανίζεται ικανοποιημένο από τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ενώ στο Κυπριακό το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 32%.

Στον αντίποδα, η παιδεία και κυρίως η αντιμετώπιση της διαφθοράς συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας. Ειδικά για το ζήτημα της διαφθοράς, η αρθρογράφος επισημαίνει ότι το αρνητικό ποσοστό φθάνει στο 82%, αποτελώντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής που αξιολογήθηκαν.

Οι κομματικές διαχωριστικές γραμμές

Η Μαρίνα Οικονομίδου στέκεται ιδιαίτερα και στις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους των κομμάτων.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης εντοπίζονται μεταξύ των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ και του Κινήματος ΑΛΜΑ, όπου θετική αξιολόγηση για τον Πρόεδρο δηλώνει το 15% και το 24% αντίστοιχα.

Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΔΗΚΟ το ποσοστό ικανοποίησης φθάνει το 52%, ενώ στους ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ το 51%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με την ανάλυση, η εικόνα στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Παρότι το κόμμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, το 47% των ψηφοφόρων του εμφανίζεται ικανοποιημένο από τον τρόπο διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο Ολύμπιος Τουμάζος εκτιμά, μέσω των δηλώσεών του στον «Alpha της Κυριακής», ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ αντιμετωπίζει θετικά τόσο τη σημερινή διακυβέρνηση όσο και το ενδεχόμενο στήριξης του Προέδρου σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

Κατά την ανάλυση της Μαρίνας Οικονομίδου, τα ευρήματα φαίνεται να διαμορφώνουν δύο ευρύτερα πολιτικά στρατόπεδα: από τη μία ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ και μέρος των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ που βλέπουν θετικά τον Πρόεδρο, και από την άλλη ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ και του ΑΛΜΑ που αξιολογούν αρνητικά τόσο τη διακυβέρνησή του όσο και την προοπτική επανεκλογής του.