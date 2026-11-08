Στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 20 ετών προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου και κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία.
Λευκωσία: Κουκουλοφόροι με όπλα μπήκαν στο σπίτι 32χρονου, το ρήμαξαν κι έφυγαν - Χειροπέδες σε δύο 20χρονους
Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης, για σκοπούς συνέχισης των εξετάσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 6ης Νοεμβρίου 2026, τέσσερα πρόσωπα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και έχοντας στην κατοχή τους επιθετικά όργανα μετέβησαν στην οικία 32χρονου στη Λευκωσία.
Οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πόρτα εισόδου της κατοικίας και να πέταξαν διάφορα αντικείμενα στο εσωτερικό του σπιτιού και προς το μέρος του 32χρονου, πριν τραπούν σε φυγή.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον δύο 20χρονων, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν δικαστικά εντάλματα σύλληψής τους.
Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν το Σάββατο για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.
Το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης, για σκοπούς συνέχισης των εξετάσεων.
Την υπόθεση διερευνά ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Λευκωσίας.
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